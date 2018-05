Gurten-Trainer Neuhofer hört am Saisonende auf: "Es war eine unglaublich schöne Zeit"

GURTEN. Erfolgreichste Trainer-Ära der Vereinsgeschichte geht nach sieben Jahren demnächst zu Ende

Er hat Gurtens Fußball wie kein anderer geprägt: Erfolgstrainer Rainer Neuhofer Bild: Scharinger

Die unglaubliche Fußball-Erfolgsgeschichte von Trainer Rainer Neuhofer und der Union Gurten neigt sich dem Ende zu. Der 49-Jährige, der die Gurtner 2011 als Landesligist übernommen und in die Regionalliga geführt hat, hört nach fast sieben Jahren zum Saisonende als Trainer auf. „Die lange Zeit hat viel Kraft gekostet. Man soll dann gehen, wenn es am Schönsten ist. Ich kann eine super Truppe an meinen bisherigen Co-Trainer Peter Madritsch übergeben.“

Der Abschied aus Gurten werde ihm wahnsinnig schwer fallen, „weil es die mit Abstand sportlich schönste Zeit meines Lebens war“, sagt Neuhofer im OÖN-Gespräch. Er brauche nun etwas Zeit, um wieder Energie zu tanken. „Auch die eigene Gesundheit ist viel wert. Es ist gut, wenn man den richtigen Zeitpunkt selber wählen kann“, sagt Neuhofer, der fast täglich zwischen Grieskirchen und Gurten hin- und herpendelt.

Sensationeller Durchmarsch

Neuhofer ist das Gesicht des Erfolgslaufs des Vereins aus der 1200-Einwohner-Gemeinde. 2011 übernahm der 49-Jährige den Verein in der Landesliga West. In der zweiten Saison gelang der Aufstieg in die Oberösterreich-Liga. „Viele haben sich damals gefragt, was Gurten überhaupt in der Oberösterreich-Liga verloren hat“, erinnert sich Neuhofer.

Davon ließen sich die Gurtner jedoch nicht beeindrucken, die Antwort war der sensationelle Durchmarsch in die Regionalliga. „Wir haben in den bisherigen vier Saisonen immer relativ souverän den Klassenerhalt geschafft. Der Verein ist sportlich top aufgestellt, das Umfeld leistet großartige Arbeit. In all den Jahren wurde immer zusammengeholfen“, sagt Neuhofer. Auch im ÖFB-Cup machten die Gurtner durch die eine oder andere Überraschung Schlagzeilen.

„Schade, dass er aufhört“

„Ich kann wirklich nur das Beste über Rainer Neuhofer sagen. Uns verbindet eine dicke persönliche Freundschaft. Es ist sehr schade, dass er aufhört, aber alle im Verein haben nach sieben so intensiven Jahren vollstes Verständnis dafür. Er hat sehr großen Anteil an der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte. Er wird sowohl sportlich als auch menschlich fehlen“, sagt Gottfried Weinberger, Obmann-Stellvertreter der Gurtner Kicker. In den Nachfolger Peter Madritsch habe man großes Vertrauen. „Er bekommt die Chance und soll die erfolgreiche Ära fortsetzen“, sagt Weinberger.

Gottfried Weinberger

Am Freitag, 11. Mai, sitzt Neuhofer zum letzten Mal bei einem Heimspiel auf der Trainerbank der Gurtner. Anstoß gegen die Sturm Graz Amateure ist um 18.30 Uhr. In der letzten Runde gastiert die Union Gurten am Freitag, 18. Mai, in Deutschlandsberg.

Für Neuhofer wird es ein schwerer Abschied. „Gurten war sieben Jahre lang Teil meiner Welt. Wenn ich daran denke, dass diese Zeit jetzt vorbei sein wird, ist es zwar ein komisches Gefühl, aber ich weiß, dass es die richtige Entscheidung ist“, sagt der Gurtner Erfolgstrainer.

Grund zum Jubeln hatte Rainer Neuhofer in den fast sieben Jahren als Gurten-Trainer häufig (Foto: Furtner)

