Gruselmärchen und Adelige

OBERNBERG/KIRCHDORF. Eine Gruselmärchen-Wanderung im nächtlichen Obernberg wird am 2. Juni ab 21 Uhr mit der örtlichen Theatergruppe vom Marktplatz-Brunnen aus geboten.

"Gruseliges" in Obernberg Bild: (Mosauerin)

Infos und Anmeldung unter 07748/3380. Am 3. Juni ab 14 Uhr gibt es beim Schloss Katzenberg in Kirchdorf am Inn eine Führung "Auf den Spuren der Adeligen von Schloss Katzenberg". Treffpunkt ist bei der Schlosstaverne.

