Großübung von elf Feuerwehren

Übungsszenario in Aurolzmünster (FF) Bild:

AUROLZMÜNSTER. Das Szenario ließ Schlimmes vermuten, gottlob war die Unfallszene dieser Tage bei Aurolzmünster nur eine Übung. "Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Kreuzung Weberberger und Himmetsberger" – mit diesen Informationen wurden die Feuerwehren am Freitagabend alarmiert. Im Kreuzungsbereich an einer unübersichtlichen Straßenkuppe waren ein Traktor und ein mit Diesel gefüllter Tanklastwagen kollidiert. Dieser war in weiterer Folge mit zwei Pkws kollidiert, wobei einer Feuer gefangen hatte. Das Feuer griff auf ein Waldstück über. Zwei Personen waren in einem Unfallwagen eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aufwändig, es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen. Der Einsatz von Bergescheren wurde notwendig, auch die Wasserzufuhr zum Löschen des Waldbrandes gestaltete sich als große Herausforderung (1250 Meter Löschleitung) für die beteiligten Feuerwehren. Elf Feuerwehren mit 160 Mann nahmen an der Übung teil, drei Rettungswägen des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Das Rote Kreuz hatte auch die vier "Unfallopfer" (eines davon erlitt eine Pfählung im Unterbauch) möglichst realistisch präpariert.

