Großer Erfolg für Ermittlerteam: Internationalen Drogenring ausgehoben

ENGELHARTSZELL / LINZ / RIED. In Engelhartszell wurde Kokain im Wert von rund einer Million Euro sichergestellt.

Kokain wird weltweit als Rauschdroge gedealt und konsumiert. Bild: Erwin Wodicka

Eigentlich ist Engelhartszell, Bezirk Schärding, eine idyllische Gemeinde an der Donau. Weniger idyllisch ist es, wie jetzt bekannt wurde, am 2. Oktober 2016 zugegangen. An diesem Tag erfolgte dort der Zugriff auf eine internationale Tätergruppierung, gegen die wegen Kokainschmuggels vom Bundes- und Landeskriminalamt, in Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei, intensiv ermittelt wurde. Beim Einsatz gegen die Tatverdächtigen waren unter anderem das Einsatzkommando Cobra und Spezialeinheiten aus Deutschland beteiligt.

Enorm hoher Reinheitsgehalt

Drei Kilogramm Kokain wurden von den Ermittlern sichergestellt. Über den Reinheitsgehalt des Suchtgifts staunten diese nicht schlecht: 81 Prozent, der Schwarzmarktwert wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Zwei der verdächtigen Personen, ein Italiener mit Hauptwohnsitz in Deutschland und ein Niederländer wurden sofort festgenommen.

Eine dritte Person aus der Dominikanischen Republik konnte wenig später von den deutschen Beamten in Passau festgenommen werden. Für alle drei Männer im Alter zwischen 25 und 50 Jahren gilt die Unschuldsvermutung. Offensichtlich dürften die vermeintlichen Drogenschmuggler das Kokain aus Kolumbien bezogen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kokain über Spanien, Holland und Deutschland nach Österreich geschmuggelt wurde. "Der sehr hohe Reinheitsgehalt lässt drauf schließen, dass das Kokain direkt aus dem Erzeugerland importiert wurde und die beschuldigten Mitglieder eines international agierenden Drogenkartells sind", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf OÖN-Anfrage. Ebner schätzt, dass das Kokain vor dem Verkauf auf dem Schwarzmarkt um ein vielfaches gestreckt worden wäre. Der durchschnittliche Reinheitsgehalt liege bei 15–20 Prozent, so Ebner.

Die festgelegte Grenzmenge wurde um das 160-fache überschritten. Den drei vermeintlichen Drogenschmugglern, die alle in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft sitzen, drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Aufgrund der enormen Menge gehen Beobachter davon aus, dass die Angeklagten bei einer Verurteilung mehrjährige unbedingte Haftstrafen zu erwarten haben.

