Größter Geflügelbezirk Österreichs rüstet gegen Vogelgrippe

BRAUNAU. Bisher keine Verdachtsfälle, Behörde ist aber auf den Ernstfall vorbereitet.

Vorbereitungen getroffen – anders als in Bayern gibt es hierzulande derzeit aber keine Stallpflicht Bild: Symbolfoto apa/Leodolter

Mehr als eine Million Geflügeltiere in mehr als 200 Mastbetrieben, mehr als 100.000 Schlachtungen in Österreichs größtem Geflügelschlachthof – pro Tag: Der Bezirk Braunau ist der größte Geflügelbezirk Österreichs, dementsprechend rückt hier das Thema Vogelgrippe ins Visier. "Wir hoffen natürlich nicht, dass uns die Vogelgrippe erreicht. Man muss aber damit rechnen. Es würde uns nicht unvorbereitet überraschen", so Braunaus Amtstierarzt Josef Stöger auf OÖN-Anfrage. Die Vorbereitungen für den Fall der Fälle seien getroffen.

"Sperrbescheide sind griffbereit, für Probenentnahmen ist alles parat." Verunsicherung sei aber nicht angebracht. "Für Menschen ist diese Vogelgrippe nicht gefährlich." 2006 war der Bezirk Braunau bereits einmal betroffen.

Im Ernstfall käme es bei den "Fundorten" zu Beobachtungs- und Sperrzonen mit einem Radius von zehn Kilometern. Samt verschärften Maßnahmen wie absoluter Stallpflicht, um eine Übertragung von Wildgeflügel auf Hausgeflügel zu verhindern.

Anders als in Bayern gibt es bei uns derzeit keine Stallpflicht. Die Jägerschaft ist aber informiert, um im Verdachtsfall im Zusammenhang mit Wasservögeln zu melden. Im Verdachtsfall würden Proben entnommen und zur Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit nach Wien zur Auswertung gebracht. "Gott sei dank ist es bei uns ruhig. Es ist wichtig, dass es so bleibt. Die Vogelgrippe hätte im geflügelstarken Bezirk Braunau einigermaßen starke wirtschaftliche Auswirkungen", sagt Amtstierarzt Josef Stöger.

Geflügel aus einer verhängten Sperrzone zu bringen, ist alles andere als einfach. Vor allem für Bio-Betriebe würde eine absolute Stallpflicht zur großen Herausforderung, zumal diese an sich verpflichtet sind, das Geflügel ins Freie zu lassen. Generell gelte: Keine Fremdpersonen in den Geflügelstall lassen. Wer den Stall betritt, müsse dies in Schutzkleidung tun, Desinfektionsmaßnahmen sind wichtig.

"Als Bezirkshauptmannschaft sind wir auch für eine allfällige Tierseuchenbekämpfung zuständig. Vorbeugend haben wir bereits geeignete Maßnahmen getroffen. Es besteht aber kein Grund zur Panik, und nach dem derzeitigen Wissensstand gibt es auch keine Übertragung des Virus auf den Menschen. Man sollte die Amtstierärzte aber dann verständigen, wenn mehrere tote Wildvögel gleicher Art gefunden werden", sagt Braunaus Bezirkshauptmann Georg Wojak.

