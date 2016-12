Größte Schiedsrichtergruppe des Landes bekommt neuen Chef

INNVIERTEL. Schiedsrichtergruppe Innviertel: Nach zehn Jahren als Obmann übergibt der Lambrechtner Rechtsanwalt Josef Maier sein Amt an Werner Preg aus Wildenau.

Josef Maier, der Rechtsanwalt aus Lambrechten leitete zehn Jahre lang die Schiedsrichtergruppe Innviertel als Obmann Bild:

Ein Generationswechsel findet mit Jahresende in der Schiedsrichtergruppe Innviertel statt. Der Lambrechtner Rechtsanwalt Josef Maier übergibt nach zehn Jahren sein Amt als Obmann an Werner Preg aus Wildenau. Was ist gut gelaufen, wo gibt es Probleme, gibt es überhaupt noch genügend Schiedsrichter? Wir haben nachgefragt:

Volkszeitung: Die Innviertler Schiedsrichter waren lange Zeit die größte Gruppe in Oberösterreich. Ist das auch heute noch der Fall?

Dr. Josef Maier: Ja, daran hat sich auch in den vergangenen zehn Jahren nichts geändert. Wir sind zirka 100 Schiedsrichter, davon sind rund 80 aktiv im Einsatz, der Rest Funktionäre.

Woran erinnern Sie sich gerne zurück. Was waren die schönsten Erlebnisse in Ihrer langen Karriere als Schiedsrichter?

Ich habe sehr viele interessante Menschen österreichweit kennengelernt. Zu den unvergesslichen Erlebnissen zählen die Einsätze als Assistent in der Bundesliga. Zu dieser Zeit hatte Austria Salzburg gerade seinen Höhenflug. Ich kann mich noch an ein Spiel im Hanappi-Stadion zwischen Rapid und Salzburg erinnern. Da wurde Otto Konrad mit Feuerzeugen beworfen. Die Partie stand kurz vor dem Abbruch. Da sind wir dann bis Mitternacht auf einer Raststätte in St. Pölten gesessen und haben die Berichte geschrieben. Das alte Stadion in Lehen und das Hanappi-Stadion waren von der Stimmung her wirklich toll. Da war das Aufwärmen vor dem Spiel schon ein Erlebnis.

Viele Schiedsrichter sind jedes Wochenende zwei- bis dreimal im Einsatz. Gibt es viel zu wenig Schiris?

Es stimmt, dass wir nicht jedes Spiel im Nachwuchs besetzen können. Man kann nicht von jedem Schiedsrichter erwarten, dass er das ganze Wochenende für sein Hobby opfert. Viele haben auch Familie und Kinder. Beruf, Familie und das Amt als Schiedsrichter sind oft nur sehr schwer unter einen Hut zu bringen. Es gibt aber auch Kandidaten, die man sieben Tage in der Woche besetzen kann.

Wer sind die größten Hoffnungsträger aus Innviertler Sicht?

Die größten Talente sind Dieter Muckenhammer, der bereits in der Bundesliga pfeift. Stefan Ebner und Benjamin Praschl sind in der Regionalliga im Einsatz und beide im ÖFB-Förderkader. Vielleicht sehen wir Stefan Ebner in der nächsten Herbstsaison bereits in der Bundesliga.

Ständig der Buhmann, ist Schiedsrichter werden für junge Menschen überhaupt noch erstrebenswert?

Wenn ein Jugendlicher sportlich und fußballinteressiert ist, dann hat er ganz gute Chancen schnell nach oben zu kommen. Als Fußballer ist das viel schwerer, da ist man von der Mannschaft abhängig. Ein Schiedsrichter ist ein Einzelkämpfer und kann sich durch gute Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen.

Gibt es auch Schiedsrichter mit Migrationshintergrund bzw. Frauen in der Innviertler Gruppe?

Es gibt einige Kosovo-Albaner, einige haben zwar ausländische Namen, sind aber Österreicher. Es gibt überhaupt keine Probleme mit ihnen, sie sind alle sehr gut integriert. Der Frauenanteil in unserer Gruppe ist mit zwei Damen äußerst gering.

Warum legen Sie Ihr Amt jetzt zurück?

Es ist gut, wenn nach zehn Jahren wieder neuer Schwung in die Gruppe kommt. Der alte Funktionärsstamm hat sich zurückgezogen, jetzt ist die Jugend am Zug. Mit mir hören auch Walter Stockinger, Hans Traunwieser und Josef Pommer auf. In der Trainingsgruppe Lambrechten werde ich aber sicher noch gelegentlich mittrainieren und mitkicken.

Steckbrief Josef Maier

Geboren: 18. Oktober 1961

18. Oktober 1961 Wohnort: Lambrechten

Lambrechten Familie: verheiratet, zwei erwachsene Söhne.

verheiratet, zwei erwachsene Söhne. Beruf: Rechtsanwalt mit Kanzleien in Peuerbach und Grieskirchen.

Rechtsanwalt mit Kanzleien in Peuerbach und Grieskirchen. Hobbies: Beschränken sich auf Fußball und Schiedsrichter.

Beschränken sich auf Fußball und Schiedsrichter. Schiedsrichter seit September 1982. Josef Maier hat Spiele in der damaligen 2. Division geleitet und war als Assistent in der Bundesliga im Einsatz. Seine aktive Karriere beendete er 2011.

