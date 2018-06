Größte Notfallsanitäterschule Bayerns in Burghausen

BURGHAUSEN. 2,5 Millionen Euro fließen in den Ausbau zur größten Rot-Kreuz-Schule für Notfallsanitäter.

Bestehender Standort wird ausgebaut. Bild: BRK Kreisverband AÖ, Barth

Die Innviertler Nachbarstadt Burghausen ist ein Industriezentrum mit Tausenden Arbeitsplätzen und bald auch "Sicherheitshochburg": Durch die Erweiterung der Berufsfachschule für Notfallsanitäter um 2,5 Millionen Euro. Der Bedarf sei wegen großer Nachfrage vorhanden.

Ab September werden drei Klassen in einem "Schülerjahrgang" – also bei Fortsetzung in allen drei Ausbildungsjahren künftig neun Klassen mit insgesamt rund 230 "Schülern" unterrichtet. Damit sei die Schule die größte ihrer Art in ganz Bayern.

Die Erweiterung wird bereits im nun erst vierten Betriebsjahr notwendig, weil die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen die Planungen um ein Mehrfaches übersteigt. Parallel dazu finden die Gruppen der Wasserwacht und der Bereitschaft im neuen Rot-Kreuz-Zentrum eine neue Heimat. Die Entscheidung sei dem bayerischen Roten Kreuz insofern leicht gefallen, weil die Stadt einen Zuschuss von 700.000 Euro zugesagt hat.

Auch die Förderung zur Schulerweiterung sei durch die Regierung von Oberbayern positiv bewertet worden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema