Grenznahe Autobahn wird weitergebaut – bis Simbach

BRAUNAU, SIMBACH. Der Güterverkehr werde dadurch kaum zunehmen, zitiert Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) eine Untersuchung

Zwei Varianten: Tunnel unter der Erlacher Au (links) oder entlang der B12 (rechts) mit Einhausungen. Bild: Geiring

Der Bau der Autobahn A 94 in Bayern wirke sich nur sehr gering auf die Verkehrslage im Innviertel und Flachgau aus, sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) auf Nachfrage der Braunauer Warte zu den Plänen jenseits der Staatsgrenze. Entsprechend seien auch keine baulichen Maßnahmen erforderlich, ergänzt er. Für die Verbindung München-Passau werden im kommenden Jahr die Grundlagen ermittelt, es geht dabei auch um die Anbindung der Stadt Simbach.

Kritiker von Straßenbauprojekten im Bezirk hatten immer wieder vor einer rapiden Verkehrszunahme gewarnt, wenn erst die A 94 fertiggestellt sei. Die Route Richtung Ried (B 148) sowie die Verbindungen Richtung Mattighofen und Straßwalchen (B 147), wo kürzlich die Umfahrung Munderfing freigegeben wurde, und Salzburg (B 156) wurden in diesem Zusammenhang genannt. "Der Lückenschluss auf der Bundesautobahn BAB 94 in Bayern hat auf den Güterverkehr der nord-süd-gerichteten Landesstraßen im Flachgau und Innviertel mit Zunahmen von maximal einem Prozent nur marginale Auswirkungen", teilt Landesrat Steinkellner mit. Es habe dazu eine Verkehrsuntersuchung gegeben, erläutert er.

Anschlussstelle Neue Grenze

Die Planungen der bayerischen Nachbarn sind in der oberösterreichischen Verkehrsabteilung bekannt. Auch in Zukunft werde der Verkehr über den bestehenden Grenzübergang an der B 148 abgewickelt. "Der neue Kreisverkehr B 148/B 156 hat nichts mit der A 94 zu tun. Es gab an dieser stark befahrenen Straßenkreuzung Leistungsfähigkeitsprobleme, die mit der Errichtung des Kreisverkehrs inklusive Bypässen behoben wurden", betont Steinkellner.

Für Braunauer, die nach Schärding fahren, und Schärdinger, die nach Braunau wollen, ist beispielsweise die A 94 eine wichtige Verbindung und schon jetzt, da erst ein Teilstück fertig ist, schneller als die innerinnviertler Straße. Auch für die Anfahrt zum Münchner Flughafen ist für viele Innviertler eine schnelle Straßenverbindung wesentlich. Insofern werden die Ausbaupläne auch diesseits der Grenze verfolgt. Von Heldenstein bis Marktl gibt es die Autobahn bereits und auch bei Malching. Ab Malching und bis Pastetten wird gerade gebaut. Mit der Fertigstellung 2019 ist die Strecke Marktl-München vierspurig befahrbar.

Für den Teilabschnitt Simbach-Ost bis Prienbach-Ost findet laut Baudirektor Stefan Pritscher von der Autobahndirektion Südbayern 2018 erst die Grundlagenermittlung statt, ab 2019 dann die faunistische Kartierung, die Vermessung und die Bodenuntersuchung. Die Vorentwurfsunterlagen für den Abschnitt Simbach-West bis Marktl sollen 2018 erstellt werden.

Zwei Varianten durch Simbach

Das Nadelöhr ist die Streckenführung durch Simbach, wo noch zwei Varianten im Gespräch sind – die Bahntrasse Simbach-Au mit einem rund 1,7 Kilometer langen Tunnel durch die Erlacher Au und dem Trinkwasserschutzgebiet der Stadt oder die bestehende B 12 mit drei kurzen Einhausungen und einer Gesamtlänge von 800 Metern, die Wohngebiet tangiert. Die Entscheidung soll 2019 fallen.

