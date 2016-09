Golfer Raphael Faschang aus Altheim will hoch hinaus

ALTHEIM. Der 23-Jährige hält seit kurzem bei Handicap +0,1. Profikarriere als Ziel.

Der Altheimer Golfer Raphael Faschang hat derzeit Handicap + 0,1 Bild: privat

Er hat das, wovon fast alle Golfspieler nur träumen: ein Handicap im Plus-Bereich. Die Rede ist von Raphael Faschang aus Altheim. Der 23-Jährige hat seit kurzem Handicap +0,1. Mit vier Jahren begann der Innviertler mit dem Golfsport. 2012 schloss Faschang die Golf-Handelsakademie in Stegersbach im Burgenland mit Schwerpunkt Sportmanagement ab.

Obwohl sich der 23-Jährige derzeit vor allem auf sein Sport- und Eventmanagement-Studium konzentriert, hat er eine Profi-Karriere nach wie vor im Visier. "Ich möchte jetzt einmal das Studium erfolgreich abschließen, aber in dieser Zeit so intensiv wie möglich an meinem Golfspiel arbeiten. Ob ich ins Profilager wechsle oder nicht, hängt von der weiteren sportlichen Entwicklung in den kommenden zwei Jahren ab", sagt Faschang, der sich vor kurzem in eindrucksvoller Manier den Clubmeistertitel beim Thermengolfclub Bad Füssing sicherte. Mit 137 Schlägen (sieben unter Par) an den beiden Turniertagen spielte der Altheimer in einer eigenen Liga.

Der Zweitplatzierte kam mit 151 Schlägen zurück ins Clubhaus. Faschang träumt davon, in den kommenden Jahren eine Wildcard für die Porsche European Open in Bad Griesbach zu erhalten. "Vor heimischem Publikum bei einem so großen Turnier zu spielen, wäre einfach ein Wahnsinn", sagt der 23-Jährige.

