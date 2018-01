Glücklicher Skibob-Rentner ohne Pokale

RIED. Skibob: 1967 wurde Herbert Kainz in Bad Gastein Junioren-Weltmeister in der Abfahrt – Zwei Goldmedaillen zeugen noch von den sportlichen Glanzzeiten des Rieders

Seit 1975 sind Herbert und Brigitte Kainz verheiratet. Bild: E. Ertl

"Ich habe es wie Niki Lauda gemacht und alle meine Pokale samt Fotos entsorgt. Um mich zu erinnern, brauche ich sie nicht. In meinem Kopf ist alles abgespeichert", sagt Herbert Kainz. Aufzubewahren gibt es viel. Sieben Jahre lang war der Rieder mit dem österreichischen Nationalteam unterwegs und hat dabei viele Spitzenplatzierungen geholt. Dass er vor mehr als einem halben Jahrhundert erstmals auf einem Skibob Platz genommen hat, ist der Angst seiner Mama geschuldet. "In meiner Kindheit waren wir zu Weihnachten immer in Gastein Skifahren. Während wir mit meinem Papa unterwegs waren, hat meine Mutter einen Skikurs gemacht. Am Ende der Woche traute sie sich aber noch immer nicht mit uns über die Abfahrt, deshalb hat ihr mein Vater einen Skibob ausgeliehen. Von da an hat es ihr Spaß gemacht", erinnert sich Kainz.

Einige Zeit später hat der heute 68-Jährige seine Mutter zu einem Rennen begleitet. Als alle Läufer im Ziel waren, ist er selbst auf dem Skibob über die Piste gebrettert. Von diesem Moment an war es um den Innviertler geschehen. 1966 wurde Kainz bereits ins Nationalteam aufgenommen. Was folgte war eine Erfolgsgeschichte, gekrönt von einem Welt- und einem Europameistertitel der Junioren. Bei seiner Siegesfahrt 1967 in Bad Gastein war Herbert Kainz einer der Letzten, der auf die Strecke geschickt wurde. Vor ihm waren bereits viele Läufer gestürzt. "Meine Kollegen haben mir auf der Piste die gefährliche Stelle gezeigt. Dadurch habe ich die richtige Linie gefunden und bin am Ende Weltmeister geworden", sagt Kainz.

Weltmeister per Lautsprecher

Wie gut seine Fahrt war, ahnte er bei seiner Zielankunft noch nicht. "Damals gab es überhaupt keine Zeitanzeige. Dass ich Weltmeister bin, habe ich erst erfahren, als es per Lautsprecher durchgesagt wurde." Auf Platz vier landete bei diesem Rennen Anton Mang, der spätere fünffache Motorrad-Weltmeister aus Deutschland. "Für die Siegerehrung habe ich extra einen Pullover bekommen. Der war mir zwar viel zu klein, hatte aber den österreichischen Adler vorne drauf. Darauf war ich unglaublich stolz", erinnert sich der Rieder an diesen besonderen Augenblick.

Ein Jahr später siegte der gelernte Autoelektriker bei der EM in Madonna di Campiglio im Riesentorlauf und der Kombination. Damals bekam er für den Titel 500 Schilling von einem Sponsor. "Es war die einzige Prämie, die ich je erhalten habe." Gefeiert wurde der Titel mit einer großen Flasche Campari. "Ich war noch jung und deshalb ziemlich schnell betrunken."

Der Jugend "entwachsen" ging Herbert Kainz bei der WM 1969 erstmals bei den Herren an den Start. Sein Einsatz in Crans-Montana (Frankreich), der von den Berufsschulkollegen in Mattighofen sogar im Fernsehen verfolgt wurde, endete nach einem Sturz ohne Medaille. Zwei Jahre später ging es für den Rieder und das österreichische Nationalteam nach Übersee. Ein ganzer Flieger voller Athleten, Betreuer und Schlachtenbummler – darunter die Mutter von Herbert Kainz – machte sich 1971 auf den Weg nach Reno (Nevada, USA). Dort holte Kainz Platz vier im Riesentorlauf und ging anschließend ins Kasino. "Ich war gerade 21 geworden und durfte deshalb mit. Insgesamt waren wir nach der WM noch eine Woche lang unterwegs, in verschiedenen Botschaften eingeladen und haben eine Menge erlebt. Dort war ich auch zum ersten Mal in einer Tabledance-Bar – samt meiner Mutter. Sie hat gemeint: Jetzt bin ich schon so alt, aber das habe ich noch nie gesehen!"

Ein LKW als Tankstelle

Unvergessen bleibt für den Rieder auch ein Boxenstopp in Frankreich. "Es war spät und unserem Bus ging der Diesel aus. Weil die Tankstelle schon zu hatte, mussten wir uns etwas Anderes einfallen lassen. Ich habe mir einen Gartenschlauch geschnappt und Diesel von einem parkenden LKW abgezapft. Für uns ging es anschließend weiter, aber der LKW-Fahrer hatte sicher kein schönes Erwachen", schmunzelt Kainz.

Schluss mit lustig – zumindest sportlich – war 1972, bei der Europameisterschaft in Grenoble. Für Herbert Kainz sollte es die letzte werden. Bei einem Rennen kollidierte er mit Tempo 100 mit einem anderen Skifahrer, der die Piste kreuzte. Dabei brach sich der Rieder den Arm, bekam eine Platte eingesetzt und musste eineinhalb Jahre pausieren. "Brigitte und mein Vater haben mich nach zwei Wochen in einem französischen Spital abgeholt und mit dem Auto nach Hause gebracht", denkt Kainz an seine letzte EM zurück.

Danach stellte er den Skibob zur Seite, heiratete 1975 seine Brigitte und legte 1977 die Meisterprüfung ab. Seiner sportlichen Karriere nachgetrauert hat der Rieder nie. "Ich bin schon lange Skibob-Rentner und glücklich dabei."

