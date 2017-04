Glasfaser ersetzt in Ort langsames Kupferkabel

ORT IM INNKREIS. Noch in diesem Jahr wird Ort im Innkreis flächendeckend an das Glasfasernetz des Rieder IT-Unternehmens Infotech EDV-Systeme GmbH angeschlossen.

Die Bauarbeiten haben bereits in der Ortsmitte begonnen. Bis Herbst sollen alle Gebäude, deren Eigentümer sich für einen Anschluss entschieden haben, an das Glasfasernetz angebunden sein.

"In den vergangenen Wochen hat sich ein Großteil der Haushalte und Unternehmen für einen Ausbau des Glasfasernetzes entschieden, wodurch die Voraussetzungen erfüllt wurden", so FP-Bürgermeister Walter Reinthaler. "Wir werden die Glasfaser über die Ortsteile hinweg verlegen und komplett auf das langsame Kupferkabel verzichten. So erreichen wir Surfgeschwindigkeiten, die auch noch in 30 Jahren dem Stand der Technik entsprechen", versichert Infotech-Geschäftsführer Bernhard Schuster.

"Die Anwohner können mit den Vorzügen des Glasfasernetzes unbegrenzten Internet-Datenfluss nutzen, in bester Qualität telefonieren sowie modernes digitales Fernsehen konsumieren."

Infotech will in den nächsten Jahren den Glasfaserausbau massiv vorantreiben und mehrere Millionen Euro in modernste Datenleitungs-Infrastruktur investieren. Das Glasfasernetz der Firma Infotech im Verbreitungsgebiet ist bereits auf mehr als 200 Kilometer angewachsen.

