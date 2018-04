Gesunder "Wald-Spaziergang" durchs Lignorama

RIEDAU. Lignorama in Riedau widmet sich vier Monate lang vielfältig der Thematik "Wald und Gesundheit".

Toni in der Zirbenwiege. Bild: (Lignorama)

Von Mai bis August steht im Holz-und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau das Thema "Wald und Gesundheit" im Mittelpunkt. Es werden dort 20 Bauarten heimischer Wälder gezeigt. Baumportraits informieren über die Hauptmerkmale, die kulturhistorische und medizinische Verwendung. Stämme lassen den Wald spüren, zeigen Holzmaserung und Rindenstruktur. In der Ausstellung werden alle Sinne angesprochen, wie etwa mit dem Duft von Tannennadeln, schöne Baum-Fotografien und einem Barfußweg.

Hauptthema ist die vielfache positive Wirkung des Waldes auf die psychische, physische und soziale Gesundheit. Waldspaziergänge stärken unser Immunsystem, können Depressionen und Ängste mildern, dienen der Krebsprävention und tragen dazu bei Aggressionen zu lindern.

Vorträge und Workshops

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops "Wald wie wunderbar" für Schulklassen runden die Ausstellung ab. Im Rahmen des Pramtaler Museumstages gibt es am Sonntag, 6. Mai, um 13 Uhr eine kostenlose Führung durch die Ausstellung, um 15 Uhr eine Führung durch das Aboretum in St. Roman mit Dr. Bentz. Am 9. Mai, 17 bis 19 Uhr, heißt es "Apotheke aus dem Wald". Ein Waldspaziergang mit Karin Humer-Maierhofer, im Anschluss wird Wipfelsirup hergestellt.

Ausstellungseröffnung: Freitag, 4. Mai, 19 Uhr. Zum Thema spricht Alois Bruneder, Waldpädagoge und Forstwirtschaftsmeister. Öffnungszeiten: 4. Mai bis 19. August jeweils Freitag bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr und nach Voranmeldung. 13. Mai geschlossen.

