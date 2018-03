Geschichtsstunde: "Braunau nicht verleugnen!"

BRAUNAU. Fünf Braunauer Lehrer sprechen über ihren Geschichtsunterricht und den Umgang mit Hitlers Geburtsstadt.

Das Geburtshaus von Adolf Hitler Bild: VOLKER WEIHBOLD

80 Jahre ist es her, dass Adolf Hitler den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich verkündete. Am 12. März 1938 überschritt der Diktator die Grenze in Braunau, seiner Geburtsstadt, die er gar nicht richtig kannte. Drei Jahre nach seiner Geburt zog seine Familie für immer aus Braunau weg. Die unwillkommene Hinterlassenschaft der Geschichte blieb der Stadt. Dass Hitlers Geburtshaus in der Braunauer Vorstadt steht, wissen wegen regelmäßigen internationalen Medienberichten die meisten. Heute. Vor vielen Jahren wussten es einige Braunauer selbst nicht, in der Schule wurde das Thema kaum behandelt, Hiters Geburtsort ebenfalls nicht, obwohl er gerade einmal ein paar Meter entfernt war.

"Als Schülerin musste ich erleben, wie die Diskussion über den Anschluss einem gewissen ‘Schlussstrich-Denken’ zum Opfer gefallen ist", sagt HTL-Geschichtelehrerin Sabine Schwaiger. Umso wichtiger ist es ihr, diesem Thema in ihrem Unterricht gerecht zu werden. "Historische Ereignisse müssen immer auf mehreren Ebenen betrachtet werden. Es gibt nicht die Geschichte des Anschlusses, es gibt viele Geschichten, viele Schicksale, viele Sichtweisen", sagt sie. Wie andere Geschichte-Lehrer in Braunau über das Thema Hitler und seine Geburtsstadt unterrichten, erzählen sie in der Umfrage.

Elisabeth Blum, NMS

Ich bemühe mich um eine genaue Darstellung der Situation in der Hoffnung, dass nächste Generationen diesem Thema mit weniger Vorurteilen begegnen. Eine große Unterstützung ist dabei die website braunau-history.at. Geburtshaus und der Gedenkstein davor werden angeschaut, die Bedeutungslosigkeit Braunaus für seinen Lebensweg erwähnt und erklärt, warum die Stadt trotzdem mit einem Stigma belastet ist, wie keine andere „Geburtsstadt“ (Erwähnung im ersten Kapitel von „Mein Kampf“).

Ich versuche den Schülern im Umgang mit Braunau das Selbstbewusstsein mitzugeben, das unserer Generation gefehlt hat. Die Stadt nicht verleugnen, wenn man gefragt wird, wo man geboren ist. Wenn jemand nachfragt, ob das die Stadt ist, in der Hitler geboren ist, einfach „ja und?“ sagen und auf kritische Reaktionen mit Sachkenntnis antworten.

Klaus Falkner, HTL

Als Einleitung präsentiere ich eine Kurzbiografie zu Hitler mit dem Bild des Mahnsteins vor seinem Geburtshaus. Ich gehe auf die aktuelle Situation des Hauses ein und stelle Möglichkeiten der Nutzung zur Diskussion! Der Schwerpunkt meines Unterrichts liegt aber bei Hitlers Jahren in Wien. Den Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich behandle ich eher global und erwähne dabei die Route über seine Geburtsstadt Braunau. Beide Themen sind Teil der mündlichen Matura.

Helga Wagnermeyer, Gym/HAK

Mir ist im Unterricht wichtig, den Schülern neben dem notwendigen Faktenwissen als Basis, ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, welche Mechanismen zum Aufstieg eines Mannes wie Hitler und seiner Ideologie geführt haben. Und wie wichtig es auch heute noch ist, solche Mechanismen zu durchschauen und kritisch zu hinterfragen. Die Schüler sollen aber auch ein Gefühl dafür bekommen, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt und gedacht haben, wie ihr Alltag war. Dies gelingt unter anderem je nach Alter der Schüler mit Referaten, Ausschnitten aus Dokumentationen oder Analysen von Quellenmaterial. Ziel ist immer die Schüler zum selbstständigen Reflektieren anzuregen. Dass Braunau die Geburtsstadt Hitlers ist, stelle ich nicht besonders in den Vordergrund, es erfordert jedoch einen sensiblen Umgang mit der Thematik, vor allem bei jüngeren Schülern.

Edith Neubauer, HLW

Im Unterricht knüpfe ich an das Vorwissen der Schüler aus der Unterstufe an. In dieser wird der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus sehr genau unterrichtet.

Ich behandle den Aufstieg und die Machtergreifung Adolf Hitlers genauer. Zu seiner Gedankenwelt zum Antisemitismus verwende ich eine schriftliche Quelle und zum Anschluss und dessen Sinn seine Rede auf dem Heldenplatz.

