Gesangskapelle Hermann: 2 Auftritte im Innviertel

BEZIRK RIED. Die bekannte a capella-Boygroup mit drei Innviertler Sängern tritt am Freitag, 2. Februar, im Rieder Kik auf.

Demnächst im Innviertel zu hören: Die Gesangskapelle Hermann. Nikolaus Ostermann Bild: Nikolaus Ostermann

Steil nach oben geht die Karriere der Gesangskapelle Hermann. Die a capella-Boygroup ist österreichweit ein Begriff, drei der Musiker haben Innviertler Wurzeln. Anfang Februar treten die Künstler im Rieder "Kik" auf, am 16. März zusammen mit Hans Kumpfmüller im Gasthaus Ortner in St. Willibald.

Der Rieder Simon Gramberger, Stephan Wohlmuth aus Brunnenthal und Simon Scharinger aus St. Florian bei Schärding sind seit einigen Jahren in Wien wohnhaft, der Innviertler Dialekt ist dem Trio nach wie vor mehr als geläufig.

"Vor allem unser zweites Album, das wir mit Hans Kumpfmüller produziert haben, war sehr ländlich. Da ging es um Themen wie Essen, landwirtschaftliche Geräte oder Social Media. Mit unserem neuen Album ‘Elegant’, das im September 2017 auf den Markt gekommen ist, haben wir uns mehr in die Gegenwart katapultiert. Wirtschaft, selbstkritische Texte, Jugend und Studentenkultur sind ein Großteil der Themen. Früher haben wir über andere gesungen, im neuen Album eher über uns selber", beschreibt der Rieder Simon Gramberger die neuen Texte. Anfangs sprachen die "Hermänner" eher ein älteres Publikum an, mittlerweile sind die Besucher wesentlich jünger geworden.

"Es ist uns gelungen, auch die Generation 25 plus für unsere Musik zu begeistern", so Simon Gramberger.

Sämtliche Texte sind in Mundart, eine Mixtur aus oberösterreichischen und Wiener Dialekt. Bislang ist die Gesangskapelle Hermann gänzlich ohne Instrumente ausgekommen. Im neuen Album gibt es eine Nummer, bei der ein Schlagzeug zum Einsatz kommt. "Momentan gibt es ein paar Experimente. Wir haben ein Weihnachtskonzert mit Blechbläsern gespielt. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt. Das wollen wir auch weiter verfolgen", könnte es durchaus sein, dass die Hermänner gelegentlich auch musikalische Unterstützung in Anspruch nehmen werden.

Wie viele Besucher zieht a capella-Gesang eigentlich an? "Im Vorjahr hatten wir rund 35 Auftritte, die meisten vor 200 bis 300 Personen. Unvergessen ist der Auftritt bei einer Lehrerversammlung vor 5000 Besuchern im Linzer Design-Center. Auf der Donaubühne sind wir mit den Prinzen aufgetreten, da waren ebenfalls mehr als 1000 Besucher. Heuer geben wir ein Solokonzert im Gläsernen Saal des Wiener Musikvereins. Darauf freuen wir uns schon sehr", sagt Simon Gramberger.

Und natürlich auf den Auftritt in seiner Heimatstadt am 2. Februar im Kik und kurz darauf in St. Willibald.

