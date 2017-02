Gert Smetanig verzaubert wieder: Neue Show mit vielen Experimenten

MAUERKIRCHEN. "The Magic Priest" meldet sich nach zwei Jahren Kreativpause wieder zurück.

Gert Smetanig lädt zu seiner neuen Zaubershow "Feuer – Wasser –Luft – Erde" Bild: GoldArtwork

Unmögliches soll war und Unbegreifliches erlebbar werden: "The Magic Priest" will bei seiner neuen abendfüllenden Show, die nach zwei Jahren Kreativpause entstand und den Titel "Feuer – Wasser – Luft und Erde" trägt, mit Hilfe der Zuschauer Experimente machen. Diese Versuche sollen aber gerade durch ihre rätselhaftigkeit unterhaltsam werden. Die vier Urelement stehen bei der neuen Show im Mittelpunkt. "The Magic Priest" will klären, ob die Elemente lediglich Aberglaube aus längst verborgener Zeit sind oder ob in ihnen tatsächlich ein magisches Geheimwissen verborgen ist. Wie der Zauberpfarrer das machen will? Da gibt es wohl wieder die beste Antwort auf einer der ihm am häufigsten gestellten Fragen: "Na gut und mehr verrate ich nicht!"

Gert Smetanig, hauptberuflich Pfarrer von Mauerkirchen und Burgkirchen und Dechant von Braunau, steht schon seit 30 Jahren als Zauberer auf der Bühne – bereits mit 14 Jahren zauberte er zum ersten Mal vor Publikum. Heute tritt der gebürtige Kärtner meistens bei Pfarrfesten, im Fasching oder eben bei seinen beliebten Zaubershows auf. "Meine Leidenschaft ist das Entertainment. Ich will, dass die Leute nach der Show sagen: Ich weiß zwar nicht, wie das alles möglich war, aber es hat mir einen Riesenspaß gebracht", erklärt er seine Motivation.

Premiere feiert die neue Show des "Magic Priest" am Freitag, 10. Februar, 19.30 Uhr im Pfarrsaal Mauerkirchen. Weitere Vorführrungen gibt es am Samstag, 11. Februar, ebenfalls 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr, im Pfarrsaal zu sehen. Geeignet ist die neue Show für alle ab acht Jahren.

Karten für "The Magic Priest" gibt es bereits. Sie sind in der Raiffeisenbank Burgkirchen und Mauerkirchen erhältlich.

