Geplante Abschiebung von in Ried wohnhaften Flüchtlingen vorerst gestoppt

Unglaublich!



Ein paar Artikel in der Zeitung und schon rudern Gerichte zurück.



Was ist das nächste?



Asylant hat Mord begangen und ihm droht Abschiebung. Rein in die Zeitung und er darf bleiben?



Bekommt jetzt jeder Gesetzesbrecher seinen Zeitungsartikel für die nächste Chance?



Gilt das für die autochthonen Einwohner auch bei Gesetzesbruch?



Wie viel Macht hat die Asylindustrie schon vor Gericht?