Genuss-Markt lockt Schmankerlfreunde in Innenstadt

RIED. Sich über das breite Angebot der heimischen Lebensmittelproduzenten aus erster Hand informieren, verkosten, genießen: Unter dem Titel "Genuss in Ried" bietet die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Genussland Oberösterreich auf dem Rieder Hauptplatz am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 17 Uhr mehr als 30 heimische Anbieter auf – wobei der Untere Hauptplatz autofrei bleibt.

Initiator vor Ort ist Willi Krkosch. "Wir bieten eine Bühne für die heimischen Produzenten. Einkaufen, verkosten, verweilen, essen, jausnen – wir haben genügend Sitzgelegenheiten. Es gibt warme und kalte Schmankerl, dazu jede Menge Getränke. Die Landesmusikschule umrahmt musikalisch, es gibt eine Ur-Innviertlerische Laden-Kegelbahn, eine symbolische Kuh zum Probemelken, einen Holzstock zum Nageln, und es gibt Preise zu gewinnen. Die Produzenten sind vor Ort, sie stehen für Gespräche und Fragen zur Verfügung." Regionalmärkte wie jener in Ried sollen auch verstärkt Menschen in die Stadt bringen, so "Genuss"-Landesrat Max Hiegelsberger. "Genuss hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Der Markt bietet das Umfeld dazu. Es wurde rechtzeitig erkannt, dass Regionalität zum großen Trend wird. Dem wollen wir als Genussland gerecht werden."

Schon die erste Ausgabe des Rieder Genussmarktes habe mit tollem Angebot geglänzt, so Rieds Bürgermeister Albert Ortig. "Der Markt soll mit seiner Vielfalt auch neue Besucherschichten für die Stadt erschließen." Mit der Regionalität bleibe auch die Wertschöpfung in der Region, so Vizebürgermeisterin Gabi Luschner. "Ich hoffe, dass der Markt zur jährlichen Dauereinrichtung wird", so Vizebürgermeister Thomas Dim.

"Mit unseren regionalen Produkten brauchen wir uns nicht verstecken", sagt Vizebürgermeister Michael Steffan. "Bei uns gibt es tolles Essen und Trinken. Das gehört noch stärker ins Bewusstsein gerückt", so der Rieder Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner. (sedi)

