Gemeinsame Region Braunau-Simbach mit mehr als 400 Veranstaltungen

BRAUNAU / SIMBACH. Von Sport über Volksfeste, Konzerte und Messe bis zur Kulinarik.

Am 29. und 30. Juni weitere Ausgabe des Braunauer Stadtfestes mit vielen Höhepunkten Bild: STS Braunau-Simbach

Auf mehr als 400 Termine wie Veranstaltungen, Märkte und Konzerte verweist das grenzüberschreitende Stadtmarketing Braunau-Simbach im heurigen Jahr. Sportlich beginnt das Jahr mit einem Fest für Fußballfreunde, wenn am 28. Jänner in der Simbacher Findl-Halle mit einem U14-Masters, unter anderem mit FC Bayern München, Red Bull Salzburg, 1860 München und Rapid Wien. Ein großes Sportfest auf dem Braunauer Stadtplatz geht nach seiner Premiere im Vorjahr am 27. Mai in die nächste Runde. Sportliche Klassiker wie der Braunauer Sprint-Triathlon am 6. Mai, die Braunauer Radsporttage am 4. und 5. August, der Simbacher Nightrun am 11. August oder der "Inn obi-auffi Lauf" am 18. November stehen heuer ebenfalls wieder auf dem Veranstaltungsprogramm.

Volks-Feste: Neben der überregional bekannten Simbacher Pfingstdult vom 17. bis 23. Mai sind dies auch das Stadtfest Simbach am 22. und 23. Juni sowie das Stadtfest Braunau am 29. und 30. Juni, das Simbacher Fischerfest von 7. bis 9. September und der Leonhardiritt am 21. Oktober.

Dazu gesellen sich Publikumsmagnete wie der Braunauer Faschingsumzug am 13. Februar , das Sonnenwendfeuer Haselbach am 22. Juni sowie die beiden Braunauer Messewochenenden der Frühjahrsmesse von 16. bis 18. März und der Herbstmesse mit Oktoberfest von 14. bis 16. September.

Das Braunauer Bauhoftheater serviert auch heuer wieder eine Produktion, das GUGG bietet ganzjährig Kulturelles. Die Zeitgeschichtetage finden von 28. bis 30. September statt.

Am 15. Mai tritt Willy Astor auf, am 24. Oktober Hans Söllner. Am 27. und 28. Juli gibt es die Premiere eines HipHop-Jugendfestivals "HipHop4ever". Am 3. und 4. März gastiert ein Street Food Market, am 14. und 15. Juli ein European Street Food Festival. Nach dem Jahreswechsel ist vor dem Jahreswechsel: Neben dem Simbacher Advent und dem Braunauer Christkindlmarkt etablieren sich zwei Veranstaltungen: Der Bergzauber auf dem Simbacher Schellenberg und die Silvesterparty im Braunauer Palmpark. Unter www.braunau-simbach.info/veranstaltungen finden sich laufend aktuelle Termine.

