Gemeinsam statt einsam mit "SelbA"

SANKT JOHANN. Plus-60-Jährige treffen sich alle zwei Wochen, um Gedächtnis und Körper zu trainieren.

Alle zwei Wochen Spaß haben und trainieren in der SelbA-Gruppe in Saiga Hans. Bild: OÖN-bere

"Alt werden ist nichts für Feiglinge", sagt Anneliese Hofmann ihrer geselligen Gruppe, die sich alle zwei Wochen im Saiga Hanser Pfarrhof trifft. Menschen ab 60 absolvieren bei ihr ein ganzheitliches Trainingsprogramm mit einem ausgewogenen Mix aus Bewegung, Gedächtnistraining und Kompetenztraining. Anneliese Hofmann ist eine von 400 "SelbA-Trainern" in Oberösterreich. "SelbA" bedeutet selbständig im Alter und ist eine Initiative des Katholischen Bildungswerkes, unterstützt vom Land OÖ und der Diözese Linz.

"Gedächtnistraining in geselliger Runde ist nicht stures Lernen, sondern spielerisch die geistige Fitness trainieren. Es dient der Geselligkeit und der geistigen Beweglichkeit", sagt Anneliese Hofmann. Bereits 2006 wurde in Saiga Hans die erste "SelbA-Gruppe" gegründet und besteht bis heute ohne Unterbrechung unter der Leitung von Monika Feichtinger und Brunhilde Schimmerl aus Mauerkirchen. "SelbA" bietet die Möglichkeit, Körper, Geist und Seele zu stärken. Man trifft sich in familiärer Atmosphäre, begegnet Menschen mit ähnlichen Interessen, unterbricht für wenige Stunden den Alltag und tut seinem Körper etwas Gutes. Leichte körperliche Übungen werden absolviert, mit dem Ziel, diese auch zu Hause in den Alltag einzubauen. Die Übungen sind vielfältig und werden zum Beispiel mit Bällen, Stäben, Tüchern oder Smovey-Ringen durchgeführt. Beliebt sind auch die Gedankenspaziergänge, die von der Trainerin geleitet werden.

Spielerisches Gedächtnistraining ist keine Lehrstunde. Es geht nicht um Wissen abzufragen, nichts wird bewertet. Ziel ist vielmehr, Neugierde auf zahlreichen Gebieten zu wecken, Anregungen zu geben und auch im Alter mal was Neues und Ungewöhnliches auszuprobieren.

Kompetenztraining soll die Eigenverantwortung stärken, selber etwas zum eigenen geistigen und körperlichen Befinden beizutragen. Themen wie Ernährung, Gesundheit, Natur, Brauchtum werden ebenso diskutiert wie Veränderungen im Alter, Vorsorge oder Unterstützung von verschiedenen Institutionen.

Kein Frauen-Ding

Derzeit nehmen ausschließlich Frauen an ihrer SelbA-Gruppe teil. "Das ist leider allgemein der Trend. 90 Prozent der Trainer sind Frauen und 90 Prozent der Teilnehmer an den Treffen sind österreichweit Frauen", so Anneliese Hofmann. Die Trainerin erhält für diese Arbeit einen kleinen Unkostenbeitrag, ist aber mit ganzem Herzen dabei. Die finanziellen Kosten, die bei der Ausbildung entstehen, nimmt sie in Kauf, denn sie profitiert selber von ihrer Arbeit . Ihre Gruppe sei besonders aufgeschlossen und habe Spaß an allem Neuen. Die Vorbereitungszeit ist sehr aufwendig und die Einheiten müssen abwechslungsreich und interessant sein und bei den Übungen soll kein Schulcharakter entstehen. Sie selbst freut sich auf jedes Treffen, obwohl viel Planung dahinter steckt. Grund für ihre Ausbildung waren auch langjährige Pflegeleistungen im familiären Umfeld. Sie weiß aus Erfahrung, warum es so wichtig ist, selbst etwas zum geistigen und körperlichen Befinden beizutragen.

