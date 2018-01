Gelebte Ökumene: Evangelische Mädchen als Sternsinger

BRAUNAU. Das Zwillingspärchen Anna und Alexandra Bernhofer aus Braunau ist seit vier Jahren als Sternsinger für die Braunauer Stadtpfarre unterwegs.

Anna und Alexandra Bernhofer (li. und re.) mit Elisa Feichtenschlager und Jonas Strasser. Bild: Pfarre Braunau St. Stephan

Halleluja, die Heiligen Drei König’ san do“ ist in diesen Tagen in fast jeder Gemeinde zu hören. Die Dreikönigsaktion, mit der die katholische Jungschar jedes Jahr für die Armen Spenden sammelt, begeistert viele Kinder und Jugendliche. Einen Tag lang König oder Königin sein, das gefällt auch dem Zwillingspärchen Anna und Alexandra Bernhofer aus Braunau. Die beiden elfjährigen Mädchen werden heuer zum vierten Mal für die Pfarre Braunau St. Stephan losziehen, an Haustüren läuten, vorsingen, sprechen und Spenden sammeln. „Weil es einfach so viel Spaß macht“, sagt Alexandra. Man sei an der frischen Luft, verbringe einen lustigen Tag mit seinen Freunden und tue gleichzeitig auch etwas Gutes. Auch, wenn man nach einem Tag als König ziemlich ausgepowert ist, wollen die beiden den jährlichen Einsatz als Königinnen, die Segen bringen und Gutes tun, nicht missen.

Vor vier Jahren hat ihnen eine Freundin erzählt, dass sie einen Tag lang als einer der Heiligen drei Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen wird. Die beiden evangelischen Mädchen wollten das auch und fanden im Sternträger und König Caspar ihre Lieblingsrollen. „Ich werde heuer wahrscheinlich wieder Caspar sein. Aber das ist noch nicht ausgemacht, das machen wir dann spontan in der Gruppe“, erzählt Anna. Ihre Schwester Alexandra trägt den Stern, der die Könige bekanntlich zur Krippe führte. Sternsinger-Proben waren bereits, der Text sitzt – auch der der anderen Rollen, versichern die beiden Schülerinnen. „Wir kennen den ja noch vom letzten Jahr. Man hört das den ganzen Tag“, sagt Anna. Besonders schön ist, dass die Heiligen Drei Könige von fast jedem Haushalt wohlwollend aufgenommen werden, wie die beiden Mädchen berichten. „Es ist immer alles sehr schön, die Leute sind sehr nett“, erzählt Alexandra.

Die Kinder sammeln bei der Dreikönigsaktion für verschiedene Projekte in Ländern wie Nicaragua, Tansania und Kenia, mit denen vor allem Kinder und Jugendliche nachhaltig unterstützt werden sollen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema