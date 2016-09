Geistlicher spaltete Pfarre – "Wunden heilen langsam"

KOPFING. Erzkonservativer Pfarradministrator spaltete vor rund fünf Jahren die 2000-Einwohner-Gemeinde Kopfing.

Bild: Kranninger

Zur "Causa Skoblicki" möchte am liebsten – auch fünf Jahre "danach" – kein Kopfinger etwas sagen. Zu groß waren die Differenzen, für die der erzkonservative Pfarradministrator aus Polen damals sorgte. Seine Ansichten spalteten die 2000-Einwohner-Pfarre, tief war der "Graben der Zerwürfnisse. Nach den "Ausgleichsverhandlungen" von Pfarrer Karl Burgstaller ist seit einem Jahr Lambert Wiesbauer um die Seelen aller Kopfinger bemüht. "Noch sind aber lange nicht alle Wunden verheilt", weiß Wiesbauer viel Arbeit vor sich.

Das Fass der Empörung in der Pfarre Kopfing zum Überlaufen brachten Aussagen Skoblickis auch zum Thema Schule. So bezeichnete er diese als "Teufelswerk" und Teile des Lehrkörpers als "vom Satan besessen". Die Spaltung Kopfings gipfelte schließlich darin, dass 2011 zwei Erntedankfeste abgehalten wurden, eines der Skoblicki-Anhänger und eines der Gegner. Auch der damalige Bischof Ludwig Schwarz spielte nicht unbedingt eine glückliche Rolle. Der Abberufung des polnischen Pfarradministrators Skoblicki folgte umgehend der Rückzieher. Vor fünf Jahren drohte außerdem der Boykott der Erstkommunion, Messen und Gegenmessen wurden abgehalten. Schließlich erfolgte der Rückzug von Andreas Skoblicki. Die Schlagzeile am 8. Oktober 2011 in den OÖNachrichten lautete: "Umstrittener Pfarrer meldet sich krank und verlässt Kopfing".

Offene Gräben waren tief

Pfarrer Gemeiner aus Grieskirchen übernahm daraufhin die schwere Aufgabe, die Wogen in Kopfing zu glätten. Mit Teilerfolgen. Es folgte Karl Burgstaller, der in drei Jahren alles nur Menschenmögliche unternommen hatte, um offene Gräben zuzuschütten. "Er hat Großartiges geleistet", sagt dessen Nachfolger Lambert Wiesbauer, seit einem Jahr Pfarradministrator von Kopfing. Eines steht aber für den 70-Jährigen fest: "Auch ich kann nur ausgleichend wirken, bin aber sicher, dass es noch Jahre dauert, bis die ärgsten Wunden verheilt sind." Er sei aber ohnehin nicht nach Kopfing gekommen, um "hier alles in einem Jahr erledigen zu können", gibt sich Wiesbauer keinen Illusionen hin. "Ich werde aber Schritt für Schritt meine Linie gehen." Der Augustiner Chorherr Lambert Wiesbauer gilt als besonnen und umsichtig. Davon profitiert hat nicht nur die Pfarre Ort im Innkreis, in der er viele Jahre als Seelsorger tätig war, sondern auch das Stift Reichersberg, das Wiesbauer drei Jahre als Stiftsdechant durch vor allem wirtschaftlich schwierige Zeiten geführt hat.

Zur Person

Lambert Wiesbauer vollendete am 24. Juni sein 70. Lebensjahr. Er stammt aus Obernberg, feierte 1966 seine Ordensprofess als Augustiner Chorherr des Stiftes Reichersberg. 1970 wurde er zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Niederösterreich und von 1979 bis 2012 Pfarrer in Ort i.I. und ab 2009 zusätzlich Pfarrprovisor von

Münsteuer. Im Juni 2012 wurde er zum Stiftsdechant gewählt, diese Funktion hatte er bis Mai 2015 inne. Seit 2015 ist er Pfarradministrator von Kopfing.

1 Kommentar (4068) · 29.09.2016 16:13 Uhr von alleswisser· 29.09.2016 16:13 Uhr Wenn man liest, dass es "noch Jahre" dauern wird, um irgendwelche Gräben zuzuschütten, dann ist aber kein Pfarrer und kein Bischof mehr verantwortlich dafür.



Sondern es scheint in Kopfing ein paar Sturschädel zu geben, denen irgendwelche Prinzipien wichtiger sind als christliche Werte. Werte wie Verzeihen, Einsicht, die Hand reichen, Zusammenarbeiten für den eigenen Ort/Pfarre. Antwort schreiben

