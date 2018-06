Gastschülerin Krishna: "Vor allem die Ruhe bin ich aus Indien nicht gewohnt!"

OBERNBERG. Indische Austauschschülerin feiert heute ihren 17. Geburtstag – Rückreise am 30. Juni.

Krishna macht auch im Dirndlkleid eine gute Figur. Bild: Furtner

Seit Ende November 2017 besucht die indische Gastschülerin Krishna Kalola die siebte Klasse des BORG in Ried. Sie ist als Austauschschülerin der Organisation AFS in Österreich und wohnt bei der Familie Denkmayr in Obernberg. Mittlerweile hat sich Krishna, die am heutigen Donnerstag ihren 17. Geburtstag feiert, schon sehr gut eingelebt.

Sie geht in Ried in eine reine Mädchenklasse. "Ich bin dort sehr freundlich empfangen und aufgenommen worden", freut sich Krishna über einige neue Freundschaften in ihrem Gastgeberland.

Ein kleiner Schock waren am Anfang ihres Aufenthaltes die großen Temperaturunterschiede. "Zu Hause haben wir 38 bis 43 Grad. Auch die vielen Regenfälle habe ich nicht gekannt. Schön war der Winter. Ich bin das erste Mal in meinem Leben auf Skiern gestanden. Nach zwei Stunden mit einem Skilehrer kann ich zumindest kleine Bogen fahren. Mit dem Bremsen und Stehenbleiben habe ich aber noch große Probleme", berichtet Krishna über ihre ersten Stehversuche auf Skiern.

Auch das Innviertler Essen war für die junge Dame gewöhnungsbedürftig. "Das ist ganz anders als bei uns zu Hause. Nach einer Woche habe ich mich aber daran gewöhnt. Ich komme aus dem Nordwesten von Indien. Aus Gujarat, das ist eine Halbinsel unterhalb von Pakistan. Diese Region ist bekannt für süßes Essen", erklärt die 17-jährige Inderin.

"Sie hat viele Gewürze, Mehl und Curry aus ihrer Heimat mitgebracht und schon einige Male für unsere Familie indische Gerichte gekocht. Sie hat großes Talent und ist eine sehr gute Köchin", lobt Gastgeberin Helga Denkmayr die Kochkünste von Krishna. Am 30. Juni fliegt sie wieder in ihre Heimat zurück. "Gelegentlich habe ich mich schon ein wenig einsam gefühlt. In Indien ist man gewohnt, ständig von Menschen umgeben zu sein, das ist hier ganz anders. In Indien wohnen Eltern, Großeltern und Kinder in einem Haus. Es gibt bei uns sehr viele Feste im großen Familienkreis, das habe ich schon ein wenig vermisst", sagt Krishna in Vorfreude auf ihr Heimatland Indien. Völlig neu für sie waren die Stille und Ruhe in ihrem Gastland. "In Indien wohne ich neben einer Druckerei, da ist ab drei Uhr früh schon Lärm zu hören. In Österreich sind nur ganz wenig Menschen auf den Straßen zu sehen, in Indien sind massenhaft Personen unterwegs", sagt Krishna Kalola. Sie hat sehr aufgeschlossene Eltern, die ihr erlauben, später einmal zu studieren und sie darf sich den Mann, den sie einmal heiraten will, selber aussuchen. Wenn sie wieder zurück in ihrer Heimat ist, hat sie keine Zeit, um ein wenig zu entspannen. "Bei uns hat das neue Schuljahr bereits am 10. Juni begonnen. Da geht es gleich weiter", sagt die 17-Jährige.

Langjährige Unterstützerin

Helga Denkmayr unterstützt die Austauschorganisation AFS seit vielen Jahren: "Ich war selber Austauschschülerin und bin nach der Matura für ein Jahr in Amerika gewesen und habe dort eine High-School besucht. Mit der Gastfamilie bin ich auch nach 40 Jahren immer noch in Kontakt und besuche sie noch jeden Sommer. Ich hatte schon Gastkinder aus den USA, Finnland, Norwegen, Ecuador und anderen Ländern in meinem Haus zu Gast. Meine eigenen Kinder waren mit AFS in Panama und Frankreich." Auch die Familie von Krishna wird Anfang Juli ein Mädchen aus Hamburg beherbergen. "Da kann ich meine Deutschkenntnisse vertiefen", freut sich Krishna schon auf die Gastschülerin.

