Fussl expandiert und bleibt Partner der SV Ried

RIED/ORT. Modekette mit Stammsitz im Innviertel expandiert in Bayern und bleibt Innviertler Verein treu.

Ernst Mayr mit Roland Daxl (l.) und Christoph Vormair (r.) von der SVR Bild: SV Ried

Die Fussl Modestraße verlängert die Partnerschaft mit der SV Guntamatic Ried um ein weiteres Jahr. Das Innviertler Familienunternehmen mit Stammsitz in Ort im Innkreis wird weiterhin auf den Hosen der SVR-Kicker präsent sein und bleibt auch exklusiver Mode-Partner des Vereins.

"Wir sind überzeugt, dass die SV Guntamatic Ried in die erste Bundesliga aufsteigen wird. In der höchsten Liga wollen wir als starker Partner natürlich auch wieder mit dabei sein. Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und spannendes Frühjahr und wünschen der SV Ried alles Gute für die Mission Wiederaufstieg", sagt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr.

Fussl sei schon seit mehr als 30 Jahren treu mit der SV Guntamatic Ried verbunden. "Das Unternehmen ist so wie die SV Ried ein Aushängeschild in unserer Region. Es freut uns sehr, dass wir kurz vor dem Auftakt in die Frühjahrssaison mit dieser Vertragsverlängerung ein wichtiges Zeichen setzen konnten", sagt Roland Daxl, Geschäftsführer der SV Ried Fußball GmbH und Finanzvorstand.

Expansion in Bayern

Für Fussl gehe es auch um die regionale Verbundenheit. Von Ort im Innkreis aus wuchs das Filialnetz des Modefilialisten auf mehr 160 Standorte mit rund 1200 Mitarbeitern in Österreich und Bayern. Derzeit expandiert Fussl, wie berichtet, vorwiegend in Bayern, wo man bereits acht Filialen betreibt. Schon im Frühjahr 2018 werden acht weitere folgen. Um mit dem Wachstum Schritt halten zu können, wird derzeit das Logistikzentrum in Ort im Innkreis ausgebaut.

