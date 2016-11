Für die kleinen "Teufel" war erst im Finale Schluss

MATTIGHOFEN. Fußball: Der SK Altheim belegte beim 14. Junior Hallencup (U9) Platz zwei.

Das LAZ Braunau (Grün) war vielen Gegnern eine Schritt voraus. Bild: lola

Die Hallensaison wurde kürzlich mit dem Startschuss zum 14. Mattighofner Junior Hallencup eingeläutet. Dabei hatten die Organisatoren des ATSV Mattighofen alles im Griff. Im U9-Turnier demonstrierten die Knirpse des SK Altheim und jene des Gastgebers ihr Können. In der Vorrunde machten vor allem die Mattighofner eine gute Figur und landeten – hinter der Fußballschule Oberösterreich – auf Rang zwei. In einer anderen Gruppe waren die Nachwuchskicker aus Altheim ebenso stark unterwegs und wurden Dritter. Im Anschluss drehten die Innviertler noch einmal richtig auf und arbeiteten sich in den Zwischenrunden stetig nach vorne. Dank der Siege gegen SAK Salzburg und die Fußballschule OÖ zogen die Altheimer sogar ins Finale ein.

Dort trafen sie auf ihre Alterskollegen vom LASK, die im Endspiel ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und sich 3:0 gegen Altheim durchsetzten. Etwas weiter hinten – im Spiel um Platz sieben – setzten sich die U9-Kicker des ATSV Mattighofen 3:0 gegen den SV Waldeck Obermenzing durch.

Pokalverteidiger Waldeck Obermenzing konnte im U11-Bewerb punkten. Im Finale mussten sich die Bayern aber Wacker Burghausen 3:0 geschlagen geben. Im Kampf um Platz drei fegte das LAZ Braunau die Union Linz mit 5:1 vom Hallenparkett.

250 Tore erzielt

Im U14-Turnier konnten die Mattighofner mit Kampfgeist und großem Einsatz punkten. Allerdings bremsten der SAK Salzburg und der bayerische Favorit SC Baldham Vaterstetten die Ambitionen der Hausherren. Im kleinen Finale (Spiel um Platz drei) scheiterten die Gastgeber am SAK. Die Salzburger setzten sich 4:1 gegen den ATSV Mattighofen durch. In Summe erzielten die Burschen an diesem Tag rund 250 Tore. Quasi unter "Dauerbeschuss" war der Goalie der SPG Mining/Weng. Dem SAK unterlagen die Innviertler 1:10 und gegen den späteren Turniersieger SC Baldham Vaterstetten kassierte Mining gleich 13 Gegentreffer (0:13).

Endstand, U9: 1. LASK, 2. Altheim, 3. Fußballschule OÖ, 4. SG Tüssling-Teising, 5. Waldeck Obermenzing, 7. Mattighofen, 9. Eggelsberg/Moosdorf; U11: 1. Wacker Burghausen, 2. Waldeck Obermenzing, 3. LAZ Braunau, 4. Edelweiß Linz, 5. Fußballschule OÖ, 8. Mattighofen; U14: 1. Baldham Vaterstetten, 2. SAK Salzburg B, 3. SAK Salzburg A, 4. Mattighofen, 5. Waldeck Obermenzing, 8. Esternberg/St. Roman, 9. Weng/Mining.

Mehr zum Thema