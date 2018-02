„Für die Germania Ried schließe ich solche Vorkommnisse sicher aus“

RIED. Interview mit Christoph Mösenbacher von der Rieder Burschenschaft "Germania" über die Causa Landbauer.

christoph Mösenbacher distanziert sich von den umstrittenen Nazi-Liedern. Bild: privat

Die Burschenschaft Germania ist durch den Fall Landbauer und die dadurch entstandene Nähe zur NS-Verherrlichung in die negativen Schlagzeilen geraten. Auch in Ried gibt es eine Verbindung namens Germania. Wir haben dazu Christoph Mösenbacher als Vertreter der Germania befragt.

Herr Mösenbacher, die Diskussion um die Germania ist nicht gerade gute Werbung für die Burschenschaft. Sie wird von der FPÖ als mediale Kampagne bzw. als "Sudelkampagne" bezeichnet – sehen Sie das auch so?

Christoph Mösenbacher: Als Sudelkampagne würde ich das Ganze nicht bezeichnen. Andererseits ist es jedenfalls schon sonderbar, dass 20 Jahre nach Erscheinen des umstrittenen Liederbuches jemand damit konfrontiert wird, der zum damaligen Zeitpunkt elf Jahre alt war. Wie auch immer – der Inhalt dieses Liederbuches ist unbestritten sehr verwerflich!

Wie stehen Sie zu den Anschuldigungen – da geht´s ja längst nicht mehr nur um die Germania Wiener Neustadt.

Es hat aber auch nichts mit uns zu tun. Diese Strophen werden bei uns in der Rieder Germania ganz sicher nicht gesungen.

Können Sie solche Vorkommnisse für die Rieder Germania ausschließen?

Ja, so etwas schließe ich aus.

Die Festschrift der Germania Ried wurde zuletzt in einem Artikel des Standard kritisiert. Denn in dieser Festschrift aus dem Jahr 2000 soll die Rede sein, dass der Zweite Weltkrieg so "bitter" geendet habe, eine umstrittene Formulierung. Stimmt das?

Diesen Artikel kenne ich nicht. Es ist jedoch auch komisch, dass man hier auf eine Festschrift aus dem Jahr 2000 zurückgreift. Damals war ich übrigens noch gar nicht bei der Verbindung. Es gibt auch jüngere Festschriften, die man zu Rate ziehen könnte, etwa anlässlich der 100-Jahr-Feier im Jahr 2010. Aber dazu kann ich im Moment nichts sagen.

Was kann bzw. sollen Germania oder FPÖ tun, um vom Vorwurf, NS-Gedankentum zu hegen, wegzukommen?

Es steht mir nicht zu, aus der Ferne Ratschläge zu erteilen. Die umstrittenen Strophen sind – wie gesagt – bei uns nicht bekannt und werden auch nicht gesungen. Jede Verbindung ist eigenständig und autark, und man kann nicht alle Verbindungen für die Aktivitäten einer Verbindung zur Verantwortung ziehen.

Wie viele Mitglieder hat die Germania Ried?

Darüber geben wir keine Auskunft.

Auf der Website sind auch keinerlei Namen aus dem Vereinsvorstand angeführt. Wollen Sie die Mitgliedschaft geheim halten?

Nein, geheim wollen wir sie nicht halten. Wir sind auch offen für neue Mitglieder und laden Interessierte gern zu uns ein, um die Verbindung kennenzulernen. Wir organisieren auch öffentliche Veranstaltungen – Karin Kneissl war zum Beispiel hier, und kürzlich Tassilo Wallentin – da kann man dann auch unsere Mitglieder sehen. Wir wollen nichts geheim halten, aber wir veröffentlichen auch keine Mitgliederlisten.

Wie wird man Mitglied der Germania, welche Voraussetzungen muss man erfüllen?

Das ist so festgelegt, wie es auf unserer Website heißt: Männliche Schüler, die eine maturaführende Schule besuchen oder Lehrlinge, die die Matura anstreben, können ab dem Besuch der Oberstufe bei uns Mitglied werden.

Wie wird man Mitglied und wie sieht die Altersverteilung aus?

Man wird als Schüler Mitglied und wir vertreten das Lebensbundprinzip. Das heißt: Jemand, der bei der Germania ist, bleibt bis zu seinem Lebensende Mitglied, außer er entscheidet sich für einen Austritt.

Was nach außen hin seltsam erscheint: Ist es 2018 zeitgemäß, als Österreicher die deutschen Farben zu glorifizieren?

Das stimmt so nicht, das muss man umgekehrt sehen: Deutschland hat die Farben der Germania – schwarz, rot, gold – angenommen, weil diese die Farben der Burschenschaft sind. Nach dem Krieg hat sich Deutschland entschlossen, diese Farben zu übernehmen, die aus der Revolution von 1848 kommen und die die Burschenschaft entscheidend mitgetragen hat.

Wie sieht das Vereinsleben in der Germania im "Alltag" aus?

Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen – über das Semester verteilt, mit verschiedenem Programm: Gesellige Veranstaltungen, Kneipen, wir singen Lieder, organisieren Feste, feiern Jubiläen, Stiftungsfeste etc. Mit Veranstaltungen kommen wir auch dem Bildungsauftrag nach, dazu organisieren wir Vorträge, entweder bei uns im Haus oder öffentlich.

