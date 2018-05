Fünf Musiker schlossen vierjährige Kapellmeisterausbildung erfolgreich ab

PATTIGHAM / MEHRNBACH / GEIERSBERG / WALDZELL / HAAG. Absolventenkonzert am Samstag, 2. Juni, in der Bauernmarkthalle Ried.

Bald Diplomüberreichung Bild: (privat)

Zwei Musikerinnen und drei Musiker haben bei Gottfried Reisegger an der Landesmusikschule Ried die vierjährige Kapellmeisterausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Die fünf neuen Meister leiten bereits allesamt eine eigene Musikkapelle und konnten somit das im Kurs Gelernte schon in der Praxis umsetzen. Außerdem musizieren sie neben ihren Musikvereinen auch in den verschiedensten Ensembles.

Die 26-jährige Lehrerin Anika Angermair vom Musikverein Pattigham schloss ihre Kapellmeisterausbildung mit sehr gutem Erfolg ab, ebenso wie die 23-jährige Bürokauffrau Isabella Neuhofer von der Musikkapelle Mehrnbach. Ausgezeichnet lief es zudem für den 25-jährigen Elektroinstallationstechniker David Gruber vom Musikverein Geiersberg. Der 23-jährige Trompeter Bernhard Lang vom Musikverein Waldzell schaffte ebenfalls den Abschluss mit ausgezeichnetem Erfolg. Er studiert am Mozarteum in Salzburg.

Eine ausgezeichnete Leistung bot zudem der 20-jährige Florian Möseneder von der Marktmusikkapelle Haag am Hausruck. Der Student leitet seit Kurzem die Marktmusikkapelle Raab und ist Kapellmeister-Stellvertreter in Haag am Hausruck.

Die Diplome werden ihnen am Samstag, 2. Juni, 20 Uhr, beim Absolventenkonzert in der Bauernmarkthalle Ried überreicht. Die neuen Kapellmeister werden dort abwechselnd ein Auswahlorchester dirigieren.

