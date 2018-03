Frühjahrsmesse: Kulinarisch, gesund und beheizt

BRAUNAU. 100 Aussteller: Von 16. bis 18. März lockt die Frühjahrsmesse nach Braunau.

Herwig Untners (li.) erste Messe als Organisator und Obmann Bild: OÖN-rasc

Auf rund 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren sich am Wochenende rund 100 Aussteller im Messegelände auf der Filzmoserwiese. Neben den bekannten Bereichen Lifestyle, Kulinarium, Autos, Wellness, Gesundheit, Sport und Reisen, feiert heuer erstmals das Thema "Garten" Premiere. An allen drei Tagen sind die beheizten Messehallen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Drei Gänge, feine Musik

Im Kulinarium wird am Freitag ab 18 Uhr wird ein dreigängiges Frühlingsmenü serviert (Reservierungen an office@messebraunau.at). Thomas Casata kümmert sich um die musikalische Begleitung der "Langen Nacht des Kulinariums".

Kabarettist Woife Berger moderiert am Samstagnachmittag eine Kochshow mit dem mehrfachen Grillweltmeister Leo Gradl, der seine Tricks beim Grillen verrät. Die Köche von Pommers Schlosstaverne und Zeilers Lokschuppen zeigen Kreatives zum Thema Fisch und geben Ideen für einen kulinarischen Start in den Frühling. Viermal treten Mitglieder des Fitnessclub "No Limit" am Samstag auf der Bühne auf und zeigen, wie man sich am besten fit hält. Vorträge über Stress, Schlaf und Hormone-Balance runden das Gesundheits-Angebot ab.

Mit Smartphone auf Goldjagd

Wer ein Wochenende mit dem neuen VW T-Roc verbringen will, ein Glasfaser-Paket Fiber Speed 200 haben oder ein Essen für zwei im Inntalhof genießen will, der soll sein Smartphone nicht vergessen: Mit der "ARamba App" entwickelt von der Braunauer Marketingagentur E. Marschall werden im Umkreis von 500 Metern des Messegeländes und im Braunauer Stadtzentrum zahlreiche digitale Gold-, Silber- und Sofort-Gewinn-Marker hinterlegt. Diese müssen mit dem Smartphone gesammelt werden, eine Rankingliste zeigt die fleißigsten Sammler. Ein Tipp: Die meisten Marker befinden sich im Messegelände!

