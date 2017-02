Freiheitliche Energie-Politik: Gegen Windkraft – Biogas und Wasser fördern

BRAUNAU. David Schießl, FPÖ-Landtagsabgeordneter, präsentierte Forderungen und Pläne.

Der Windpark Munderfing ist nicht vom neuen Masterplan betroffen. Bild: (Litzlbauer)

"Ich möchte verhindern, dass wieder irgendwo Bürger aufeinander losgehen wie beim Windpark-Projekt in Mining, das an den Gemeindegrenzen errichtet werden sollte, wogegen sich die Bevölkerung aus Weng und St. Peter gewehrt hat." So leitete der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Energiesprecher David Schießl bei einer Pressekonferenz in Braunau die Ausführungen zu den Grundlinien freiheitlicher Energie-Politik ein. Ihr Grundtenor: Gegen Windparks, für Biogasanlagen und kleine Wasserkraftwerke – und vor allem gegen die atomfreundliche Energie-Politik der EU.

Der neue Windkraft-Masterplan wird den Mindestabstand zu bewohnten Objekten von 800 auf tausend Meter erhöhen, wird verpflichtendes Kriterium bei Raumordnungsverhandlungen statt bisher als Empfehlung letztlich wirkungslos, wie Schießl sagt, und ist an Messungen und definierte Ausbeute gekoppelt.

Eine Leistungsdichte von 220 Watt pro Quadratmeter steht im Initiativantrag an den Landtag, der demnächst beschlossen werden soll. "Nur dort, wo es sich wirklich rechnet", sollen Windkraftanlagen gebaut werden dürfen, sagt der Landtagsabgeordnete aus Burgkirchen im Bezirk Braunau. Und mutmaßt, dass sich Windkraft im Innviertel nirgends rechnet, außer wenn die "Gemeinden Taschengeld gekriegt haben von den Betreibern".

Nicht für bestehende Anlagen

Mining sei mit dem neuen Masterplan vom Tisch, stellt Schießl fest. Für die bestehenden Windkraftanlagen in Lohnsburg und Munderfing, dort auch für das bereits geplante sechste, würden besondere Regeln gelten, erklärt der FPÖ-Politiker. Sie können unverändert weiter betrieben werden, erst im Fall eines Repowerings, also einer Erneuerung, könnte eingehend geprüft werden. "Oberösterreich ist kein Windkraftland", sagt Schießl, was von Stefan Moidl, Geschäftsführer der bundesweiten IG Windkraft, in einer Aussendung als inakzeptabel bewertet wird.

Dass das Atomkraftwerk Hinkley Point von der EU mit 35 Milliarden Euro gefördert werden soll, kritisiert Schießl scharf und fordert im Gegenzug höhrere und garantierte Einspeisetarife für Ökostrom aus neuen oder revitalisierten Kleinwasserkraftanlagen und Biogasanlagen, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Der Biogas-Sektor solle ausgebaut werden, sagt Schießl, und begründet: "Da wird aus Abfall Energie gewonnen. Es stimmt nicht mehr, dass da Lebensmittel zur Stromerzeugung verwendet werden."

2,86 Cent bekommen diese Energielieferanten derzeit für die Kilowattstunde. Der Betrag habe sich mehr als halbiert. "Für die erneuerbaren Energien ist das der Tod. So kann ein solches Kraftwerk nicht wirtschaftlich betrieben werden", hofft David Schießl, dass sich der Bund für einen Tarif um die sieben Cent entscheidet. Eine entsprechende Resolution hat der Landtag beschlossen.

