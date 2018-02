Frauen stehen Frauen mit Rat und Tat zur Seite

RIED/SCHÄRDING/GRIESKIRCHEN. Frauennetzwerk 3 macht sich bereits seit 13 Jahren für die Anliegen des weiblichen Geschlechts stark.

Der Vereinsvorstand: (1. Reihe v. l.) Gabriele Luschner, Vereinsobfrau Maria Wageneder, Anna Pucher; stehend v. l: Angelika Podgorschek, Elisabeth Marschalek und Doris Streicher Bild: Kaufmann

Ein tragfähiges Netzwerk, das Frauen in schwierigen Lebenssituationen auffängt, dafür steht das Frauennetzwerk 3 in den Bezirksstädten Grieskirchen, Ried und Schärding. Frauen beraten und begleiten Frauen, und das unbürokratisch, vertraulich und kostenlos.

Die Leiterin der Frauenberatungsstelle, Gerlinde Zdralek, ihre Kollegin Eva Kapsammer und der sechsköpfige ehrenamtliche Vereinsvorstand blicken auf ein arbeitsintensives Jahr 2017 zurück. 498 Frauen wandten sich vorwiegend mit Fragen zum Thema Arbeit und Bildung, Existenzsicherung, Scheidung und Beziehungsprobleme sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie an die Beraterinnen. Mehr als 700 persönliche und telefonische Beratungsgespräche wurden geführt, mehr als 320 in Ried, rund 180 in Schärding. "Ein roter Faden zog sich durch alle Themenbereiche – die langfristige Existenzsicherung im Sinne von finanzieller Eigenständigkeit und selbstbestimmten Lebenskonzepten", sagt Frauenberaterin Gerlinde Zdralek. Frauen aus allen sozialen Schichten nehmen das Angebot in Anspruch. Nach Analyse der Ist-Situation erarbeiten die Frauen mit den Beraterinneren konkrete Ziele mit realistischer Umsetzbarkeit.

Die Frauenberatungsstelle ist auch gut vernetzt mit Sozialeinrichtungen, Vertrauensanwälten, Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern und Kinderschutzeinrichtungen, zumal auch das Thema Gewalt in der Familie immer wieder bei den Beratungen zur Sprache kommt. Gemeinsam mit anderen Einrichtungen wird auch jedes Jahr eine Reihe von Veranstaltungen wie Workshops, Lesungen und Diskussionen durchgeführt.

Gefördert wird die Frauenberatungsstelle vom Land OÖ. und dem Frauenreferat des Familienministeriums. Von Förderkürzungen ist der überparteiliche Verein, der sich bereits seit 13 Jahren für Frauen engagiert, nicht betroffen.

Die Frauenberatungsstelle in Ried (Johannesgasse 3) ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr besetzt. In Schärding (Alfred-Kubin-Straße 9b) jeweils am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr. Telefonische Terminvereinbarungen unter 0664/8588033.

