"Frauen sind gute Streitschlichter und bei Aggressionen äußerst diplomatisch!"

LAMBRECHTEN, INNVIERTEL. Ausgefallener Berufswunsch: Zwillingsschwestern wollen unbedingt zur Polizei.

Die Lambrechtner Zwillinge in Uniform: Links Isabella Schmied, rechts Schwester Alexandra. Bild: Furtner

Zwei Schwestern, ein Berufswunsch. Sie sind hübsch, blond und tragen eine Polizeiuniform. Die Zwillingsschwestern Alexandra und Isabella Schmied aus Lambrechten büffeln momentan an der Sicherheitsakademie in Linz für ihren "Traumberuf".

Autofahrern ist zu wünschen, dass die beiden 21-jährigen Lambrechtnerinnen später nicht gemeinsam auf Streife gehen. Sonst könnte es wirklich sein, dass mancher Lenker meint, er sehe doppelt, obwohl er vielleicht gar nicht zu viel getrunken hat.

Die Zwillingsschwestern hatten zwar schon einen Job in der Privatwirtschaft (Krankenhaus Ried und Wintersteiger), wollten aber immer den gemeinsamen Berufswunsch in die Tat umsetzen. "Die Polizei haben wir eigentlich schon immer im Hinterkopf gehabt. Wir haben uns beide Anfang 2016 beworben. Meine Schwester Alexandra hat das Aufnahmeverfahren auf Anhieb geschafft, ich musste im Sport eine Ehrenrunde drehen", erklärt Isabella Schmied, warum ihre Schwester bereits die zweite Klasse besucht. Sie ist erst 2017 eingestiegen. Den größten Respekt hatten die jungen Lambrechtnerinnen vor dem Schwimmtest.

Beruf ist keine Männerdomäne

Alexandra Schmied hat bereits zwei Monate Praktikum auf dem Posten Andorf hinter sich, Schwester Isabella ist heuer im Dezember dran. "Ich hatte keine Probleme und bin voll akzeptiert worden. Im ersten Monat schaut man den Vorgesetzten zu, dann durfte ich bereits eigenständig Verkehrskontrollen machen", berichtet Alexandra, die exakt um sieben Minuten jünger ist als ihre Schwester. Der Beruf ist längst keine Männerdomäne mehr. 14 Männer und 14 Frauen haben mit Alexandra die Polizeischule begonnen, im Jahrgang von Isabella sind allerdings nur sechs weibliche Polizeianwärterinnen.

Dass sie für den Job geeignet sind, da sind sich die beiden Schwestern sicher: "In kritischen und schwierigen Situationen kann eine Frau mit Männern sicher besser reden, die Reaktionen sind weniger aggressiv als gegen einen Mann. Außerdem sind wir Meister im Streit schlichten", sagen die Zwillingsschwestern mit viel Selbstvertrauen.

Skepsis hat sich schnell gelegt

Mittlerweile haben sich Eltern, Verwandte und Freundeskreis an den Berufswunsch gewöhnt: "Obwohl am Anfang unsere Eltern, aber auch einige Freundinnen sehr skeptisch waren. Das hat sich aber schnell gelegt. Und ausreden hätten wir uns das sowieso nicht lassen", sagt Alexandra. Ihre Schwester nickt dazu.

Was können sich die beiden Schwestern gar nicht vorstellen? "Die Spezialeinheit Cobra ist reine Männersache. Da gibt es insgesamt nur zwei Frauen. Das wird wohl auch so bleiben. Aber sonst sehen wir keine Beschränkungen für uns. Die Karrierechancen bei der Polizei sind riesengroß. Aber jetzt machen wir erst einmal die Schule fertig, sammeln einige Jahre Berufserfahrung, dann sehen wir weiter!", so die beiden angehenden Polizistinnen.

Angstgefühle? "Ja die gibt es. Zumindest vor schweren Unfällen, an denen vielleicht Freunde oder gar Verwandte beteiligt sind! Das ist ganz schlimm. Davor hat jeder Exekutivbeamte Angst", darüber sind sich die Zwillinge einig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema