Forschung zum Anfassen: Unternehmen zeigen, was sie alles können

RIED. "Lange Nacht der Forschung" am 13. April bei freiem Eintritt.

Die Firmenchefs und -repräsentanten versprechen viele interessante Neuigkeiten. Bild: ho

Bei der "Langen Nacht der Forschung" wird wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen, weshalb der Bezirk Ried zu den wichtigsten und dynamischsten Wirtschaftsstandorten Oberösterreichs gehört. Auf 53 Stationen und zehn Standorten laden die innovativsten Unternehmen der Region zum "Wissenschaft-Schnuppern" ein. Von 17 bis 23 Uhr werden große, mittlere und kleine Betriebe die Türen bei freiem Eintritt offenhalten und zeigen, was sie so alles können.

Mit dabei ist beispielsweise der Aurolzmünsterer Lufttechnikspezialist Scheuch. Geschäftsführer Stefan Scheuch kündigt den Besuchern bereits im Vorfeld einen "Knaller" an.

Ein ganz großer Mitspieler in der langen Forschungsnacht ist außerdem der Innviertler Flugzeugteilebauer FACC. Wie Andreas Perotti, Director Corporate Communications, sagt, werde sich das Unternehmen im Werk 4 in Reichersberg ganz den Besuchern widmen.

Selbiges gilt für die PC Electric GmbH in St. Martin. Auch Mario Zeilberger, der dort als Lehrling angefangen und sich bis zum neuen Betriebsleiter des 280-Mitarbeiter-Unternehmens hochgearbeitet hat, verspricht ein hautnahes Erleben. So werden bei der "Langen Nacht der Forschung" alle 46 Spritzgussmaschinen im Einsatz sein. PC Electric macht zum ersten Mal mit. Das Unternehmen ist eines der weltweit führenden im Bereich der Entwicklung und Produktion von Industrie-Steckvorrichtungen.

Spätestens nach dem Freitag, 13. April, wird auch allen Besuchern endgültig kar sein, was sich hinter den Wänden der SGL Composites GmbH in Ort im Innkreis tatsächlich alles abspielt. Das Unternehmen steht für spezifisches Material-Know-how von der Faser über das Vorprodukt bis zum fertigen Automobil-Bauteil. "Wir haben uns als kompetenter Partner der Automobilindustrie etabliert", spricht Managing Director Robert Ernst-Siebert aus, was bislang nur wenigen bekannt ist.

Die "Lange Nacht der Forschung" bietet den teilnehmenden Unternehmen Gelegenheit, ihre Innovationskraft zu demonstrieren. Gleichzeitig ist sie aber auch eine gute und willkommene Gelegenheit, sich für die dringend benötigten Fachkräfte von morgen interessant zu machen.

