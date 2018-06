Flüchtlinge fuhren drei Tage lang unbemerkt in Lkw mit

SUBEN. Fast 1000 Kilometer fuhren drei junge Männer im Sattelanhänger eines Lastwagens mit, bis sie sich in Suben bemerkbar machen konnten.

Ein bislang unbekannte Täter dürfte die aus Indien stammenden Männer in der Nacht auf Freitag in dem Lastwagen versteckt haben, als der Lenker auf einem Parkplatz in in Lapovo, Serbien eine Pause machte.

Während der 35-jährige Kraftfahrer aus Mazedonien im Führerhaus schlief, öffnete der Unbekannte laut Polizei den Sattelanhänger, lotste die Männer auf die Ladefläche und verschloss den Anhänger dann wieder.

Erst drei Tage und fast 1000 Kilometer später sollten die Männer bemerkt werden: Als der Kraftfahrer am Montag am Parkplatz des Zollamtes in Suben anhielt und zur Zollabfertigung ging, schnitt einer der Männer die Plane auf und machte sich durch Rufen bemerkbar.

Herbeigerufene österreichische Zollbeamte öffneten die Ladefläche und fanden das Trio. Alle drei geschleppten Männer stellten einen Antrag auf internationalen Schutz.

Die drei Illegalen wurden ins Polizeianhaltezentrum Wels überstellt. Dort gaben sie an, dass sie an den Schlepper pro Person 400 Euro bezahlt hatten. Er versorgte sie für die Fahrt mit Getränken und Snacks, so die Polizei in einer Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema