Flitzen für einen guten Zweck

RIED. Die Kiwanis Kart Trophy wird am kommenden Samstag, 12. Mai, wieder spannende Kart-Rennen bieten.

Am Gelände der Firma Fill GmbH. in Hohenzell veranstaltet der Rieder Serviceclub zum fünften Mal das Kart-Rennen, an dem 30 Teams teilnehmen werden. Der Erlös aus der Veranstaltung wird für soziale Unterstützungsprojekte des Kiwanis Clubs verwendet. Beginn ist um 9 Uhr, zu Mittag (gegen 12.30 Uhr) beginnt das Charity Race; die Siegerehrung findet um ca. 19 Uhr statt.

