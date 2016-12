Filzen, gut kochen und weise garteln

BRAUNAU. Vielfältiges Kursangebot mit versierten Fachfrauen, die ihr Wissen teilen.

Das Neue Jahr beginnt im Landwirtschaftlichen Fortbildungsinstitut (LFI) mit einer Kurs-Triologie. Weil jetzt Zeit zum Planen ist, geht es zuerst um den "Garten der weisen Frau". Gartenplanerin Karoline Schnepps erklärt, wie die grüne Oase so gestaltet werden kann, dass sie Kraft gibt. Im uralten Wissen über die Qualität eines Ortes seien Häuser und Gärten über Jahrtausende errichtet worden, so die in Geomantie und Erdheilung Ausgebildete. Im Seminar zeigt sie, wie die Kräfte der umgebenden Landschaft in den Garten integriert werden kann. Der Kurs findet am Donnerstag, 12. Jänner, von 9 bis 17 Uhr statt, Anmeldeschluss ist am Montag, 2. Jänner.

"Raffinierte Getreideküche – wertvoll, modern und köstlich", unter diesem Motto zeigt Gabriele Russinger am Samstag, 14. Jänner, was in alten Getreidesorten steckt – an Inhaltsstoffen und Geschmack. Dinkel, Buchweizen, Emmer – die Seminarbäuerin zeigt einfache und pfiffige Körndl-Rezepte. Der Kurs dauert von 9 bis 12 Uhr. Ob Salat, Hauptspeise oder Kuchen – für alles gibt es kreative Rezepte (Anmeldeschluss 4. Jänner). Eine Kombination aus Hüftschmeichler und Schal aus dünnem Flächenfilz und edler Seide können Textilliebhaberinnen beim Filzkurs am Montag, 16. Jänner, von 9 bis 17 Uhr mit Schafbäuerin Elisabeth Schiemer herstellen. Wohliges wärmt Hüfte, Schulter, Leib und Seele, davon ist die Kursleiterin aus Schalchen überzeugt. Auch Handstulpen oder Stirnbänder können gemacht werden (Anmeldung bis 6. Jänner).

Alle Kurse finden in der Bezirksbauernkammer statt. Anmeldung: 050/ 6902-1500, info@lfi-ooe.at

