Feuerwerke: Blindgänger als Müll-Problem

INNVIERTEL. Das Entsorgen von falsch gezündeten oder defekten Feuerwerkskörpern sei ein echtes Problem, so der Bezirksabfallverband Ried.

Abfallverband informiert Bild: Weihbold

In den Altstoffsammelzentren dürfen Feuerwerkskörper ausnahmslos nicht angenommen werden. Auch die Polizeidienststellen übernehmen keine pyrotechnischen Gegenstände – sie sind nur für Schieß- und Sprengmittel sowie Kriegsrelikte zuständig, so der Abfallverband: Pyrotechnik-Händler haben die gesetzliche Verpflichtung, falsch gezündetes oder defektes Feuerwerk, das sie selbst verkauft haben, zurückzunehmen.

"Abgefeuertes" in Restmüll

Leere Feuerwerksbatterien gehören in die Restabfalltonne. Insgesamt gelte: Nur so viele Böller kaufen, wie auch an einem Silvesterabend verbraucht werden können. "Wenn welche übrig bleiben, können Sie diese an einem trockenen und kühlen Platz bis zum nächsten Jahreswechsel lagern. Achten Sie bei der Lagerung unbedingt darauf, dass die Böller für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden", so der Verband.

