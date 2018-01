Festival-Musik wird in mehr als 53 Länder übertragen

DIERSBACH. Bei Inntöne-Jazzfestival in Diersbach zu Pfingsten ist mit Kamasi Washington auch ein Weltstar zu hören.

Organisator Paul Zauner, Kartenvorverkauf läuft bereits Bild: VOLKER WEIHBOLD

Paul Zauners Inntöne-Jazzfestival von 18. bis 20. Mai wird von hunderten Besuchern live genossen werden, via Aufzeichnung kommen mehrere Millionen Menschen zeitversetzt in den Genuss – allein via European Broadcasting Union werden 73 Radiostationen in 53 Ländern bedient.

Zu Pfingsten wird Tenorsaxofonist Kamasi Washington, der mittlerweile ein Weltstar ist, beim Inntöne-Festival 2018 auftreten – der Ticketvorverkauf für das Festival läuft bereits. Mit Kamasi Washington ist es Organisator Paul Zauner gelungen, eine veritable Größe der Jazzwelt zu verpflichten. Der 36-jährige Tenorsaxofonist aus Los Angeles wird derzeit als neuer Superstar des Jazz gefeiert. Zunächst in der Szene unbeachtet, schaffte er es spätestens mit seinem als Meisterwerk der Musikgeschichte gefeierten Album "The Epic" vor etwa zwei Jahren an die Spitze der weltweiten Jazzszene. Freejazz, Fusion, Funk, aber auch Rhythm ’n’ Blues fließen bei Kamasi mühelos zusammen.

Der Saxofonist ist auch mit Hip-Hop-Größen wie Snoop Dogg in Erscheinung getreten. Washington wird neuerdings auch für Rockevents gebucht und bespielt große Festivals und Spielstätten. Kamasis offene Musik locke viele, die auch Pop und Hip Hop hören, so Zauner.

Zwei weitere musikalische Höhepunkte des Festivals: Mit der wilden Formation Sons of Kemet um Bandleader Shabaka Hutchings, gebürtig aus Barbados, kommen Tanz und Trance zusammen.

Als ein deutscher Shootingstar gilt die junge Saxofonistin Anna-Lena Schnabel. Sie ist seit ihrem Jazz-Echo-Gewinn in diesem Jahr in aller Munde, vor allem weil die Künstlerin die Auszeichnung kritisch zur Diskussion stellte und thematisierte, was hinter den Kulissen des sogenannten wichtigsten deutschen Musikpreises geschehe. Weitere Infos auf www.inntoene.com.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema