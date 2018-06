Feste ohne Reste: Abfallverband und Musikverein machen gemeinsame Sache

SCHÄRDING, RIEDAU. Bezirksmusikfest: Drei Tage lang – von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli – wird in Riedau gefeiert. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Umwelt bzw. Müll zu vermeiden.

Die Riedauer Musiker wollen nicht nur drei Tage lang ihre Gäste bestens bewirten, sondern dabei auch der Umwelt zuliebe Müll vermeiden bzw. trennen. Bild: BAV/MV

"Geschirrmobil und Abfalltrennung sollten heute eine Selbstverständlichkeit sein", appelliert Fritz Raschhofer, Obmann des Musikvereines Riedau an alle Veranstalter von Musik- und Zeltfesten. Unter dem Motto "Wiederverwenden statt verschwenden" berät der Bezirksabfallverband umfassend. Vorbildlich und trendy sind sogenannte "GreenEvents".

"Abfallvermeidung durch Mehrweg steht im Mittelpunkt. Mit den neu beklebten Geschirrmobilen, Mehrweggeschirr, -besteck und -bechern können die Festbesucher nicht nur ein ‘Mehr’ an Ess- und Trinkvergnügen erleben sondern auch hohe Abfallberge vermieden werden", erklärt Walter Köstlinger vom Bezirksabfallverband (BAV) Schärding. Dem Umweltprofi aus Riedau ist es selbstverständlich ein Anliegen, dass beim diesjährigen Bezirksmusikfest in seiner Heimatgemeinde Müll richtig getrennt und so gut wie möglich vermieden wird. "Natürlich fällt bei jedem Fest Unrat an – nicht alles lässt sich vermeiden. Daher ist eine getrennte Sammlung von Abfällen bei Festen ökologisch und ökönomisch sinnvoll", so Köstlinger. Der BAV informiert Veranstalter diesbezüglich umfassend und kostenlos.

Der ökologische Preis

Wer Veranstaltungen organisiert, weiß, dass diese einene hohen sozialen, wie kulturellen Wert haben, jedoch aufgrund des Ressourcenverbrauchs auch einen ökologischen Preis. "Dank nachhaltiger Eventplanung lässt sich dieser senken und ein klimafreundlicher Lebensstil vermitteln", so der Umweltprofi.

Die Grundsätze eines "Green-Events" reichen vom Angebot klimaverträglichen – also saisonal, regional, biologisch und fair gehandelt – Produkte über umweltfreundliche Anreise sowie Müllvermeidung und Energie sparen. Infos unter www.klimakultur.at.

Traditionell und Show

Der Musikverein Riedau startet am Freitag, 6. Juli, ab 20 Uhr, mit einem besonderen Highlight in das Festwochenende: fünf Schuhplattlergruppen stellen sich jeweils mit einem traditionellen und einem Showplattler einer fachkundigen Jury. Zusätzlich wird an eine Gruppe noch ein Publikumspreis vergeben. Weiter geht es am Samstag um 13 Uhr mit einem Jugendnachmittag und ab 19 Uhr geht der Festakt am Marktplatz über die Bühne. Die Marschwertung beginnt am Sonntag, um 8 Uhr.

Bezirksmusikfest 2018: Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli, in Riedau. Alle Infos unter www.mv-riedau.at

