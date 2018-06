Feriencamps für Kinder nach Trennung

INNVIERTEL/SEEWALCHEN. Nicht alle Kinder können die Sommerferien unbeschwert genießen. Bei Scheidungskindern und Kindern, die von einem Todesfall betroffen sind, ändert auch der Sommer nichts an der Trauer, den Schuldgefühlen, der Angst und der Wut. Vom gemeinnützigen Verein "Rainbows" werden für diese Kinder Feriencamps in Seewalchen am Attersee angeboten.

"Die Kinder werden bei der Aufnahme ihrer neuen Lebenssituation unterstützt, und sie tanken neue Kraft, um gestärkt aus dem Sommer zu kommen", sagt Dagmar Bojdunyk-Rack, Geschäftsführerin von Rainbows. In diesen Camps haben die Kinder die Möglichkeit, spielerisch und kreativ ihre Gefühle auszudrücken und sich mit ihrer veränderten Familiensituation auseinanderzusetzten. Zudem treffen sie dort Kinder, die sich in derselben Situation wie sie befinden, dies wirke dem "Sich-allein-Fühlen" entgegen, sagt die Geschäftsführerin. Das Camp für Kinder, die vom Tod eines nahestehenden Menschen betroffen sind, findet von 8. bis 14. Juli statt, jenes für Kinder, die eine Trennung oder Scheidung erlebt haben, von 15. bis 21. Juli. Für Kinder aus Oberösterreich gibt es vier von "Rettet das Kind" geförderte Plätze. Anmeldung und Infos: 0316/688670 sowie [email protected]

