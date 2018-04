Ferien im Betrieb: Da freuen sich nicht nur die Kinder

INNVIERTEL. Sieben Innviertler Unternehmen bieten im Sommer Betreuung an.

Mit einer Zirkusvorführung wird der Themenschwerpunkt in der Kindergruppe abgeschlossen. Bild: Kinderfreunde

Das Kinderfreunde-Konzept kommt gut an. Was vor zwei Jahren bei Frauscher-Sensor-Technology in St. Marienkirchen bei Schärding begonnen hat, wird nun für sieben Firmen im Innviertel geplant: Ferien im Betrieb.

In den Sommermonaten stehen viele berufstätige Eltern vor dem Problem, dass sie weniger Urlaub haben als ihre Kinder Ferien. Gute Betreuung bieten die Kinderfreunde Innviertel an – und zwar direkt bei jenen Betrieben, die dafür Räume und Mittel zur Verfügung stellen. "Die Betriebe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem die Kinder waren sehr zufrieden", fasst Sonja Löffler zusammen. Die Geschäftsführerin der Kinderfreunde Innviertel und Ansprechpartnerin in allen organisatorischen Fragen über "Ferien im Betrieb" betont, dass die Firmen, die arbeitenden Eltern und die Kinder von diesem Angebot profitieren. Fünf Unternehmen haben es im Vorjahr genutzt, heuer sind es schon sieben.

Frauscher-Sensor-Technology zum dritten Mal, dazu die AMAG Ranshofen, Kraiburg Geretsberg, EKB und Berner in Braunau, Palfinger Lengau und Scheuch in Aurolzmünster. Vier bis fünf Wochen kommen geschulte Betreuerinnen ins Unternehmen, wo für die Kinder Räume zur Verfügung gestellt werden.

Das Angebot wird bedarfsgerecht gestaltet. Das Grundkonzept sei für Sechs- bis Zwölfjährige ausgerichtet und für zehn bis 15 Kinder pro Gruppe, erläutert Löffler. Für Kinder ab drei Jahren, mehrere Gruppen pro Betrieb, auch für Kinder, deren Eltern nicht im Unternehmen arbeiten, die aber in der Region wohnen – all diese Formen hat es bereits gegeben. "Upcycling, Mobilität, Zeitreise vom Mittelalter bis in die Zukunft, Experimentieren, Zirkus, Wald, Musik", zählt Löffler Inhalte der Themenwochen auf.

Rückmeldungen zeigen, dass es den Kindern gefällt, wenn sie morgens mit Mama oder Papa in die Arbeit fahren, dort mit den Erwachsenen zu Mittag essen und am Abend wieder heimfahren können. Die Kosten trägt das Unternehmen, geringe Elternbeiträge sind möglich. Vom Frauenreferat des Landes und der Wirtschaftskammer gibt es eine Förderung, die beantragt werden muss.

