Fast sechs Millionen Nächtigungen Campingurlaube immer beliebter

LENGAU. Innviertler Buchungsportal www.camping.info spricht von 8,8 Prozent Zuwachs.

Der 41-jährige Portal-Gründer Erwin Oberascher ist selbst seit Kindheitstagen begeisterter Camper. Bild: camping.info

Urlaube im Zelt oder Wohnwagen boomen: Im Jahr 2016 verbuchte Österreichs Campingbranche exakt 5,931.418 Nächtigungen. Das sei, so die Camping.Info GmbH mit Sitz in Friedburg in der Gemeinde Lengau, der höchste Wert seit 1994 und entspreche einem Zuwachs von 8,8 Prozent gegenüber dem Jahr davor.

Campingurlaube seien für die österreichische Tourismusbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sagt Camping.Info-Gründer Erwin Oberascher. "Der durchschnittliche Campinggast verweilt 4,1 Tage und bleibt damit länger als andere Gäste, die es auf 3,4 Tage bringen." Der 41-Jährige ist selbst seit Kindheitstagen begeisterter Camper, er beschäftigt in seinem Unternehmen sechs Mitarbeiter.

Oberaschers Campingportal www.camping.info ist in 27 Sprachen verfügbar und verzeichnet jährlich rund 14 Millionen Visits sowie 43 Millionen Seitenaufrufe. Zudem wartet das Portal mit rund 217.000 Fotos und Videos von Campingplätzen und mehr als 140.000 Gästebewertungen auf. Die Listung von Campingplätzen auf Camping.Info ist kostenlos.

Gerade hat das Innviertler Unternehmen wieder die beliebtesten Campingplätze auf Basis von Gästebewertungen ermittelt. Unter mehr als 22.000 europäischen Campingplätzen ist Oberösterreich mit einem Campingplatz in Europas Top 100 vertreten. Er befindet sich in Tiefgraben bei Mondsee.

Nächtigungsstarker Betrieb

Das Camp MondSeeLand besteht bereits seit den 70er-Jahren und wurde ab 2000 von der Familie Wiedlroither zu einem Top-Campingplatz erweitert. Laut Betreiberin Herta Wiedlroither zählt ihre Anlage mit rund 24.000 Nächtigungen zu den nächtigungsstärksten Betrieben im Mondseeland.

Besonders erfreulich aus Sicht der Campingfreunde ist, dass sich auch Europas beliebtester Campingplatz in der Alpen-Republik befindet, und zwar in St. Martin bei Lofer. Das hat das Innviertler Informationsportal anlässlich seines jährlichen Camping.Info-Awards ermittelt.

Die Ferienanlage Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau landete auch schon im Vorjahr auf Platz eins. Für den Erfolg sind Robert und Maria Stainer verantwortlich. "Sie erweitern den Platz ständig und gestalten ihn immer komfortabler", weiß Portalgründer Erwin Ober-ascher.

