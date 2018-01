Fahrtenbuch lässt sich mit App-Hilfe automatisch ohne Mitschreiben führen

BRAUNAU/LINZ. Unternehmen sagt "täglicher Zettelwirtschaft" im Dienstauto den Kampf an.

Thomas Einwaller, Mario Breid und Wolfgang Brandhuber Bild: troii Software GmbH

Das Softwareunternehmen "troii" mit Sitz in Braunau und Linz serviert eine Fahrtenbuch-App, die der täglichen Zettelwirtschaft im Dienstauto den Kampf ansagen soll. "Tour" ist eine automatische Fahrtenbuch-App, die dem Nutzer das Führen eines Fahrtenbuchs abnimmt – ein manuelles Erfassen von Wegstrecken ist nicht mehr notwendig, so das Unternehmen.

Einmal aktiviert, zeichne "Tour" alle Fahrten per GPS vollautomatisch auf. Tour erkenne, ob der Benutzer zu Fuß, oder mit dem Auto unterwegs ist. Bei der ersten Verwendung müsse lediglich der Startkilometerstand des Fahrzeugs eingegeben werden. Alle weiteren Starts und Stopps werden automatisch mit Adresse, Kilometerstand und Uhrzeit erfasst und festgehalten, so das Unternehmen.

Der Benutzer könne zusätzlich erfassen, ob es sich um eine private oder geschäftliche Fahrt handelt. Bereits besuchte Orte können bei künftigen Fahrten einfach ausgewählt werden. Alternativ dazu kann der Ort natürlich auch manuell eingegeben werden.

Am Ende des Tages seien alle Aufzeichnungen in chronologischer Reihenfolge ersichtlich und, wie vom Finanzamt gefordert, in geschlossener Form und änderungssicher gespeichert. "Gerade zu Jahreswechsel wünschen sich die meisten Menschen, die ihr Fahrzeug auch beruflich verwenden, sie hätten ihr Fahrtenbuch ordentlich geführt und nehmen sich das für das neue Jahr ganz fest vor. Mit Tour bleibt es nicht nur bei einem Vorsatz, so Mario Breid, Mitbegründer der troii Software GmbH. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat er mit seinen Kollegen Wolfgang Brandhuber und Thomas Einwaller und dem troii Team zahlreiche Apps entwickelt.

troii Software betreibt auch seit mittlerweile neun Jahren die Zeiterfassung timr.com. Breid: "Die meisten mittelständischen Unternehmen unterliegen gerade einem starken Digitalisierungswandel. Hier unterstützen wir mit sinnvollen Tools und Lösungen, die ineinandergreifen und sich ergänzen." Das Team der Software-Experten verfüge über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für alle mobilen Endgeräte. Ein aktueller Schwerpunkt liege auf der Entwicklung digitaler Tools und Außendienst-Lösungen für den Mittelstand, die es ihren Kunden erlauben, in einer immer stärker digitalisierten Geschäftswelt einen Schritt voraus zu sein, so das Unternehmen.

Gegründet wurde die troii Software im Jahr 2008 von Mario Breid, Wolfgang Brandhuber und Thomas Einwaller.

