Fachschule Otterbach platzt aus allen Nähten – Ausbau im Sommer geplant

SANKT FLORIAN. Vorzeige-Gutsbetrieb sowohl bei Jugendlichen als auch internationalen Experten beliebt.

Wolfgang Berschl, Direktor der Landwirtschaftlichen Fachschule Otterbach, verrät sein Erfolgsrezept und spricht über Trends in der Landwirtschaft im Volkszeitungs-Interview.

Hat sich die FS Otterbach als Schauplatz für den Internationalen Grünland- und Viehwirtschaftstag beworben oder wie kam es dazu, dass dieses Event mit zahlreichen Experten im Innviertel stattfindet?

Berschl: Unser moderner und tierfreundlicher Stall zieht viel Fachpublikum an. Bei einem dieser Besuche war auch der Vorstand der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland- und Viehwirtschaft (ÖAG) auf unserem Betrieb. Die Herren waren von unserem Gutsbetrieb begeistert und haben angefragt, ob wir als Veranstaltungsort zur Verfügung stehen.

Wie umfangreich bzw. wie laufen die Vorbereitungen für diese Großveranstaltung?

Beginnend mit dem Besuch des Grünlandtages in Südtirol laufen diese seit einem Jahr auf Hochtouren. Bei passendem Wetter erwarten wir tausende Bäuerinnen und Bauern aus Bayern, Südtirol und Österreich. Jeder Lehrer und Bedienstete hat einen gewissen Organisationsbereich, für den er verantwortlich ist und nachdem dies nicht die erste Großveranstaltung in Otterbach ist, weiß ich, dass ich mich einhundertprozentig auf meine Leute verlassen kann.

Welche Faktoren bzw. Trends prägen die moderne Gründlandbewirtschaftung?

Grünlandbewirtschaftung steht im Zusammenhang mit Tierhaltung und zählt daher zu den arbeitsintensivsten Betriebszweigen der Landwirtschaft. Nachdem auch die bäuerlichen Familien immer kleiner werden, steht meiner Meinung nach die Arbeitserleichterung und Entlastung an oberster Stelle.

Gilt in Sachen Viehwirtschaft auch zukünftig der Grundsatz: "Nur die großen Betriebe werden überleben"?

Die österreichische Landwirtschaft ist im Europavergleich klein strukturiert. Ich denke, wir werden uns nur mit Qualitätsprodukten vom globalisierten Markt abheben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Alles was uns hilft wertvolle Lebensmittel im Einklang mit Tier und Natur zu produzieren, ist willkommen und dazu zählt auch moderne Technik der Futterernte und Konservierung.

Die Landwirtschaft ist im Umbruch. Bauernhöfe sind heutzutage moderne Unternehmen. Wie schafft es die FS Otterbach am neuesten Stand zu bleiben?

Praxis und Fortbildung. Meine Lehrer stehen durch unseren Gutsbetrieb, aber auch durch ihre eigenen landwirtschaftlichen Betriebe mitten in der Praxis. Durch zahlreiche zusätzliche Fortbildungen und natürlich moderne Ausstattung in Schule und Betrieb versuchen wir sinnvolle Entwicklungsschritte mitzumachen und zu verbreiten.

Doch nicht nur in der Theorie sind Ihre Schüler top. Auch bei Bewerben stehen sie regelmäßig am Siegertreppchen. Was ist für diese Erfolge ausschlaggebend?

Ich denke unser Pflichtschulsystem ist viel zu "kognitiv - theorielastig". Heutige Kindergenerationen spielen, basteln und bauen nur mehr wenig mit den Händen, sondern sitzen vor Smartphones, Tabletts, Fernseher und Spielekonsolen. Mein Credo heißt: Wer Motorik, sprich Fingerfertigkeit und Koordination trainiert, trainiert auch sein Gehirn. Unser wichtigstes Fach ist der Praxisunterricht, wo unsere Schüler handwerkliches Geschick trainieren. Ich stelle immer wieder fest, dass Schüler, die in der Pflichtschule in Theoriefächern viele negative Erfahrungen gemacht haben, bei uns wieder Selbstwert bekommen und sich sehr gut weiterentwickeln. Was die Erfolge bei Wettbewerben angeht: Engagierte motivierte Lehrer und Erfolg zieht Erfolg an!

Wie sieht es in Sachen Anmeldungen für das kommende Schuljahr aus? Müssen Sie Bewerber ablehnen?

Ich habe als Direktor ein Luxusproblem: meine Schule ist räumlich gesehen zu klein und es ist eine Herausforderung für uns, die angemeldeten Schüler unterzubringen. Wir hoffen jedoch über den Sommer einen Ausbau tätigen zu können.

