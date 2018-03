Fachkräftemangel wird für Innviertler Wirtschaft zu zentralem Thema

RIED/INNVIERTEL. Initiative will "Auswärtige" wieder zurückholen - Debatte um Lehrlings-Abschiebungen

150 Unternehmer bei Empfang der Wirtschaftskammer Ried Bild: sedi

Das Innviertel und die Region Ried haben sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich überdurchschnittlich gut entwickelt, so Josef Heißbauer, Obmann der Wirtschaftskammer Ried, im Rahmen eines Empfangs der Kammer. Allerdings mache sich der Fachkräftemangel zunehmend bemerkbar, einhergehend mit der demografischen Entwicklung und einer Abwanderung in die Zentralräume. Ein Zusammenschluss von Unternehmen kümmere sich im Innviertel unter dem Titel "Coming Home" bereits darauf, junge Menschen, die die Region zur Ausbildung verlassen haben, zum Arbeiten und Leben wieder ins Innviertel zurückzuholen.

Schüler und Firmen stärker zu vernetzen ist ein weiteres Ziel der Initiative "Hotspot Innviertel". Jeder Schüler solle bis zum Ende seiner Schulzeit mit mindestens acht Unternehmen Kontakt gehabt haben, so Heißbauer.

Ärger: drohende Abschiebung

Auch bei Thema Lehrlinge gelte es, gegenzusteuern. In der aktuellen Debatte um die drohende Abschiebung von asylwerbenden Lehrlingen gelte es, eine praktikable Lösung zu finden.

"Es kann nicht angehen, dass straffällig gewordene, verurteilte Asylwerber hierbleiben dürfen – und umgekehrt, gut integrierte Asylwerber in Lehrausbildungen abgeschoben werden sollen", so Heißbauer beim Empfang mit einem Appell an die anwesende Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Doris Hummer. Und Heißbauer nannte als weiteres großes Ziel den Ausbau des Breitband-Internets.

Digital und stationär

Digitale Marktplätze und der stationäre Handel waren beim Empfang Thema eines Vortrags von Prof. Harald Kindermann von der FH Steyr. Der stationäre Handel müsse mit dem Online-Handel leben lernen, Vertriebskanäle miteinander verknüpfen und mit Beratungsqualität punkten.

Der Online-Handel sei im Wachsen begriffen. "Das sehen sie auch an den Lkw auf den Straßen, die die Waren anliefern und immer mehr werden." Amazon habe seinen Umsatz in Deutschland innerhalb von acht Jahren versechsfacht. Das Rückgaberecht sei ein großer Knackpunkt, wobei der Online-Handel in der Regel deutlich flexibler sei.

Hier gelte es, zu reagieren. "Das Rücknahmeservice ist sehr entscheidend. Im Online-Handel ist das Gang und Gäbe." Um gut bestehen zu können, müsse der stationäre Handel ein attraktives Sortiment führen, im Idealfall Eigenmarken produzieren lassen. "Die Firma Kräuter Max aus Ried ist ein super Beispiel dafür."

Zumindest sei das Sortiment gut auszuwählen. "Ein zu breites Sortiment verzögert die Kaufentscheidung. Die Leute sind überfordert." Bei Preisunterschied zum Online-Handel spiele Fairness eine Rolle. "Die Kunden akzeptieren bei gutem Service einen angemessenen Preisunterschied. Incentives können auch helfen."

