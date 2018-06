Fachkräftemangel: PTS will Schüler und Firmen rascher in Kontakt bringen

RIED. Fachkräftemangel immer größer – alleine im Bezirk Ried mehr als 300 Lehrstellen offen.

Partnerschulen und Vertreter von Unternehmen bei Pilotprojekt-Präsentation an PTS Ried Bild: sedi

De facto Vollbeschäftigung im Innviertel, mehr als 300 Lehrstellen sind derzeit alleine im Bezirk Ried als offen gemeldet. "Ich kann mich nicht an Zeiten erinnern, zu denen es bei uns so viele Anfragen von Firmen nach angehenden Lehrlingen gegeben hat", sagt Norbert Bachinger, Direktor der Polytechnischen Schule Ried. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, versucht die PTS Ried in Zusammenarbeit mit weiteren Schulen und der Wirtschaft, neue Wege zu gehen.

Zuletzt wurde mit der benachbarten Rieder Neuen Mittelschule 2 in der PTS ein Praxistag angeboten, um die Schüler über das Angebot von Firmen des Bezirks aus erster Hand zu informieren – mit Lehrlingen und Vertretern der Betriebe. Das Angebot soll auf weitere Mittelschulen ausgedehnt werden. Die Lehre biete weitaus mehr Möglichkeiten, auch Aufstiegsmöglichkeiten, als allgemein bekannt – "die Schüler können wir bereits für uns gewinnen, bei deren Eltern ist das schwieriger. Wir wollen auch hier den Umbruch schaffen", sagt Bachinger.

Die PTS bereite die Jugendlichen gut auf die Lehre vor, allerdings werde es immer schwieriger, Lehrlinge zu finden, so ein Vertreter der Baufirma Wiesinger. Mehrere Plätze seien bei Wiesinger unbesetzt. Die Bezahlung in der Branche sei gut, allerdings gebe es bei der Jugend einen Trend hin zum "Freizeitgedanken" – über die Branchen hinweg. "Schichteln zieht nicht mehr", so ein Vertreter des Flugzeugteilehersteller FACC, der auch für heuer noch Lehrlinge sucht und gute Leistungen biete.

Es gehe nicht nur um den Willen, sondern auch um die Anforderungen an die Jugendlichen, die immer mehr steigen würden: "Die Berufe werden immer komplexer", so PTS-Direktor Bachinger.

Im Schnitt 75 Prozent der PTS-Abgänger treten eine Lehrstelle an, zehn Prozent besuchen eine weiterführende Schule. Und der Rest wolle in einem weiterführenden Jahr sein Zeugnis und damit seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern oder werde dann vom AMS betreut.

Die Elektro-Expertenfirma EBG mit Standort Ried habe heuer erstmals an einem Landeslehrlingswettbewerb teilgenommen und auf Anhieb gesiegt. Bei EBG hätten sich praktisch alle Führungskräfte aus den eigenen Reihen hochgearbeitet.

"Bei uns stehen Pensionierungen an, wir brauchen Nachwuchs. Die Anzahl der Bewerbungen ist gar nicht so das Problem, sondern die Qualität", so ein Sprecher des Unternehmens.

Grundtenor vieler Firmen: Der Wille zähle, das handwerkliche Fachwissen werde im Unternehmen vermittelt, so auch ein "Abgesandter" des Möbelerzeugers Team7. "Wichtig ist, die Jugendlichen von der Mittelschule zum Poly zu bringen. Ohne Lehrlinge funktioniert die Wissensweitergabe des Betriebs nicht."

Und es werde Wert auf das Schnuppern gelegt, wie eine Vertreterin des Rieder Sportkleidungsherstellers Löffler sowie die Modehandelskette Mittermayr betonen.

