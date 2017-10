FCM hat böse Erinnerungen an das Derby

Im April 2015 kassierten die Münzkirchner im Derby gegen Taufkirchen eine 0:7-Klatsche.

Mate Wittner (Gurten 1b) machte – wie seine Kollegen – eine gute Figur. Bild: Furtner

Um viel geht es im Derby zwischen Taufkirchen/Pr. und Münzkirchen. Beide Vereine liegen in Lauerstellung hinter Spitzenreiter Peuerbach und wollen ihre Serien verteidigen. Der FCM ist überhaupt noch ungeschlagen, die Taufkirchner sind daheim noch ohne Niederlage. "Wir haben leider keine guten Erinnerungen an Taufkirchen", spricht Münzkirchens Berichterstatter Kinzelberger die 0:7-Schlappe vom April 2015 an. "Zwei Mannschaften auf Augenhöhe" erwartet SVT-Sektionsleiter Goldberger. Die Hände reiben darf sich auch Taufkirchens Kassier, da sich wohl viele Fans das Duell "Pramtal" gegen "Sauwald" nicht entgehen lassen werden.

Nichts zu verlieren hat St. Roman beim Ersten Peuerbach. "Alles andere als ein klarer Sieg des Tabellenführers wäre eine Sensation", stapelt Trainer Hartinger tief. "Wir werden uns aber so teuer wie möglich verkaufen", verspricht der Coach vollsten Einsatz. Das Toreschießen wird dort sicher nicht einfach, verfügen die Peuerbacher doch über die mit Abstand stabilste Abwehr der Liga.

Ausgerechnet im so wichtigen Spiel beim Vorletzten Eggelsberg muss Neuhofens Trainer Friedl mit Dominik Sternbauer, Schütz und Kügler drei Stammspieler vorgeben. Dazu fehlt auch noch der gesperrte Becirbasic. Da in der unteren Tabellenhälfte die Abstände sehr gering sind, wäre ein Sieg für die Neuhofner Goldes wert.

Das gilt auch für die Mannschaft aus Dorf, für die beim Auswärtsspiel in Ranshofen allerdings die Trauben sehr hoch hängen. Nach dem Ausrutscher in Neuhofen werden die Aluminium-Kicker alles versuchen, wieder auf die Siegerspur einzubiegen. "Mit einem Punkt wären wir hoch zufrieden", weiß Obmann-Stellvertreter Gadermayr um die Schwere der Aufgabe.

Mit dem Gastspiel in Ostermiething wartet auch auf Gurten 1b ein ganz schwerer Brocken. Die Oberinnviertler sind daheim eine Macht, haben alle fünf Spiele mit einem Gesamtscore von 17:2 gewonnen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema