Eselwanderung, Seelengärten und Waldbaden

INNVIERTEL. Tourismusverband Seelentium bietet im Frühjahr im Oberen Innviertel Entspannendes.

Auch „Moorgeister“-Wanderungen ins Ibmer Moor Bild: Seelentium

Der Tourismusverband Seelentium im Oberen Innviertel rüstet für das Frühjahr: Idyllische Plätze wie die Huckinger Seen lassen sich im Rahmen einer Eselwanderung erkunden, etwa bei der "1. Geretsberger Eselwanderung" am Pfingstmontag, 21. Mai. Familie Sparber bietet auf Wunsch auch gerne Gruppenwanderungen mit Esel Napoleon zu jedem anderen Zeitpunkt.

Im Mai beginnen wieder die Naturschauspielwanderungen, darunter die Tour zu den "Irrlichtern und Moorgeistern" im Ibmer Moor mit Maria Wimmer. Neu ist seit heuer die Naturschauspielführung "Kleiner Fuchs, wer bist Du?" in den ebenfalls neu eröffneten "Seelengärten" bei Franking. Erstmals darf am 12. Mai nach dem "Kleinen Fuchs" Ausschau gehalten werden. Der Aufenthalt im Wald stärke Abwehrkräfte und Immunsystem – aus diesem Grund wird am 4. Mai am Marien-Wanderweg eine eigene "Waldbaden-Station" eröffnet, bei der bequeme Wiegeliegen zum Rasten unter den Bäumen einladen. Ein Seminar zum Thema Waldbaden wird im Mai und Oktober in Franking angeboten.

Der Heilkunst der Hildegard von Bingen hat sich das Naturhaus in Kirchberg verschrieben. Neben einem großen Kräutergarten gibt es Seminare. Ein ganz besonderes Chorkonzert gibt es am 5. Mai in Hochburg-Ach zu hören. In der dortigen Pfarrkirche trägt der Männerchor bislang noch nie aufgeführte weltliche Lieder von Franz Xaver Gruber vor – ein äußerst interessanter Einstieg in das heurige Stille-Nacht-Jubiläumsjahr! Details zu Angebot und Terminen finden sich auf www.seelentium.at.

