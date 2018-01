"Es wird sicher keine fade Geschichte!"

RIED. Erhard Weinzinger, der Organisator des politischen Aschermittwochs der FPÖ in Ried, glaubt aber schon, dass sich heuer der Stil der Rede von HC Strache ändern wird.

Erhard Weinzinger und HC Strache – schon 2012 zufrieden Bild: (privat)

Am 14. Februar geht in Ried der politische Aschermittwoch der FPÖ über die Bühne. Diesmal kommt Hauptredner Heinz Christian Strache in neuer Rolle als Vizekanzler nach Ried. Ob sich dadurch etwas ändern wird – darüber spricht Organisator und FP-Bezirksgeschäftsführer Erhard Weinzinger im Interview.

Die wievielte Veranstaltung dieser Art ist das heuer?

Erhard Weinzinger: Die Veranstaltung findet zum 27. Mal statt, ohne Unterbrechung. Zum ersten Mal gab es den politischen Aschermittwoch 1992 mit Jörg Haider, damals mit Schneechaos. Und nach einem turbulenten Bundesparteitag beim Zauner in Neuhofen. Die Veranstaltung in der Jahnturnhalle hat mit fast zwei Stunden Verspätung begonnen.

Ist diesmal etwas anders gegenüber den Vorjahren? Immerhin kommt HC Strache als Vizekanzler und Regierungsmitglied zum politischen Aschermittwoch nach Ried.

Vom Ablauf her wird alles gleich bleiben – mit zwei Teilen: Zuerst kommt die Rede von Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, danach die Rede von Bundesparteiobmann und Vizekanzler HC Strache. Ob Ehrengäste aus der Regierung kommen, kann ich noch nicht sagen, das wird sich erst ergeben.

Wird sich an der Strategie dieser Veranstaltung – Rundumschläge und Peitschenhiebe in alle Richtungen – etwas ändern?

Das wird sich weisen. Wir gehen davon aus, dass sich der Stil etwas ändern wird. Aber von uns hat es niemals inhaltliche Vorgaben gegeben, und wir wussten bisher auch nie, was Inhalt der Reden sein wird. Aber man hat beim Neujahrstreffen der FPÖ in Vösendorf schon gesehen, dass sich der rhetorische Stil etwas geändert hat.

Also keine Seitenhiebe gegen Kanzler Sebastian Kurz?

So ist halt Politik, da ändert sich manches sehr kurzfristig. In einer Partnerschaft muss man auf den anderen eingehen. Wichtig ist es, dass man sich danach auch noch in die Augen schauen kann. Aber was im Detail in den Reden zu erwarten ist, wissen auch wir nicht. Da werden wir – genau wie die Journalisten – überrascht.

Böse Zungen behaupten: Das wird der fadeste Aschermittwoch seit langem…

Nein, davon gehe ich nicht aus. Der Andrang auf die Platzkarten ist seit der Ausgabe am 2. Jänner nicht mehr abgerissen, die Nachfrage ist nicht zu toppen. Ab Ende der Woche nehme ich an, dass wir voll sein werden. Es kommen ja bei weitem nicht nur FPÖ-Mitglieder, das Interesse ist auch darüber hinaus sehr groß. Also: Es wird keineswegs eine fade Geschichte.

Die Jahnturnhalle wird also wieder voll sein – was ist an Auflagen bei so einer Veranstaltung vorgeschrieben?

Ja, es werden wieder 2000 Gäste kommen, mehr geht nicht. Die Organisation und die Auflagen sind jedes Jahr ein großer Aufwand und eine Herausforderung für uns als Veranstalter. Aber wir werden auch diesmal alles bewältigen.

Die Versammlung ist eine Nichtraucherveranstaltung?

Ja. Es wird aber für Raucher eine Ausweichmöglichkeit geben.

Stichwort Demonstrationen: Sind diese heuer ein Thema?

Nein. Wir beobachten die Entwicklungen natürlich genau, gehen aber nicht davon aus. Wir wären jedoch gewappnet.

