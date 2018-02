"Es ist wichtiger denn je, für kulturelle Nahversorgung auf dem Land zu sorgen!"

RAAB. Kunst & Kultur Raab feiert 39. Vereinsjahr und präsentiert "Young Jazz" von und mit österreichischen sowie internationalen Musikern.

"Interzone" – Mario Rom, Lukas Kranzelbinder und Herbert Pirker – präsentieren am 13. April ihr neues Album im Jazzclub in Raab. Bild: Severin Koller

"Trotz erneuter erheblicher Kultur-Budget-Kürzungen im Jahr 2018, wird Kunst & Kultur Raab auch im 39. Vereinsjahr nicht müde, wieder ein hochkarätiges Frühjahrsprogramm auf die Beine zu stellen", kündigt Vereinsmitglied Peter Wagner an. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Rudolf Wötzlmayr und Johanna Wagner bringt Wagner wieder hochkarätige Jazzmusiker nach Raab.

Kunst & Kultur Raab ist mit dem Verein Jazzfreunde Bad Ischl der am längsten bestehende Kulturverein Oberösterreichs. In den letzten Jahren wurde der Focus klar auf die zeitgenössische Musik aus dem Bereich Jazz- und Weltmusik ausgerichtet. Präsentiert wurden und werden spannende neue Acts aus aller Welt, wie auch aus der heimischen Musikszene. "Da gaben sich klingende Namen wie Gregory Porter, Donald Smith, Rebekka Bakken, James Blood Ulmer, Dave Holland, Cassandra Wilson und heimische Stars wie Wolfgang Puschnig, Lorenz Raab, Karl Ratzer, Harri Stojka, Christian Muthspiel oder Federspiel die Klinke in die Hand. Ebenso fanden einige "Jazz-Echo-Preisträger" sowie "Downbeat Critics Poll Winners" den Weg in den Jazzclub Raab.

57.000 Besucher in Raab

Bis heute wurden die rund 650 abgehaltenen Veranstaltungen – davon acht Jahre lang das dreitägige Jazzfestival Raab in der Rothuberhalle – und über 150 Filmvorführungen von rund 57.000 Menschen besucht. "Zahlen, die uns trotz ständiger Kultur-Budget-Kürzungen, voller Zuversicht und Tatendrang ins 40. Vereinsjahr treiben", erklärt Wagner. Warum? "Weil es wichtiger denn je ist, für kulturelle Nahversorgung und Innovation auf dem Lande zu sorgen." Kulturvereine seien ein Lebenselixier, warum Menschen hier leben, wohnen und arbeiten wollen. "Kultur ist das geistige Freizeitzentrum für das, was das Leben abseits von Alltagspflichten spannend macht", sind sich die engagierten Mitglieder des Innviertler Vereins einig.

Kein Ende in Sicht

Für KK-Raab ist daher das Zeitalter der ehrenamtlichen Kulturarbeit hierzulande noch lange nicht zu Ende. "Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass sich der ländliche Raum rundum Raab kulturell nicht verdunkelt, denn, die Frage ist nicht, ob wir uns die Kultur leisten können, sondern ob wir uns die Unkultur leisten wollen", zitiert Wagner den oö. Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer.

Die Konzert-Highlights im Frühjahr

Verena Zeiner & Klio (AUT) – Debüt-Album „Klio“ am Freitag, 16. Februar, 20.30 Uhr in der Musikschule Raab/Jazzclub

MOTEK – „Chapter Two“ (CH) – Österreich-Premiere am Freitag, 16. März, 20.30 Uhr, Musikschule Raab/Jazzclub

Mario Rom’s INTERZONE (AUT) CD-Präsentation am Freitag, 13. April, 20.30 Uhr, Musikschule Raab/Jazzclub

„FAT“ (Fabulous Austrian Trio) (USA/AUT) – CD-Präsentation am Freitag, 4. Mai, 20.30 Uhr, Musikschule Raab/Jazzclub

