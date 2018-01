"Es gibt Trikots, die sind für mich unverkäuflich"

Die breite Masse sponsert - und stellt keine Ansprüche (VIP- Einladungen etc.). Somit sind sie eine willkommene Einnahmequelle, egal ob Fußball, Tennis, Ski, Auto ...ich sammle auch so manches, bin aber nicht bereit, Apothekerpreise zu bezahlen. Da trage ich lieber ein faires T-Shirt zu fairem Preis. Soll ich Werbung für eine Sache machen? Dann will ich ein Honorar