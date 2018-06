Erst ein Geschäft, dann keins und bald vielleicht doch zwei im Dorf Lengau

LENGAU. Dorfladen will im Herbst eröffnen, zum Billa in Schwöll gibt´s unterschiedliche Aussagen

Ins ehemalige Bankgebäude zieht der Dorfladen ein. Bild: Lebenshilfe

Während sich schon alle auf den Dorfladen im Lengauer Ortskern freuen, gibt es zum Billa-Projekt in Schwöll auch skeptische Stellungnahmen. Lengau, der namensgebende der drei Hauptorte in der großen Gemeinde, hat eine wechselvolle Geschichte, was Infrastruktur anbelangt. Seit der letzte Nahversorger zugesperrt hat, gibt es kein Geschäft mehr vor Ort. Das Gewerbegebiet wird indes immer voller, ein großes Gasthaus mit Hotel belebt das Dorfzentrum.

Die Lengauer fahren nach Lochen, nach Straßwalchen, auch nach Munderfing oder Friedburg, wenn sie Lebensmittel einkaufen. Im Dorfladen, der im Herbst in das ehemalige Bankgebäude nahe der Kirche einziehen wird, verkaufen Lebenshilfe-Klienten Produkte von Bauern aus der Umgebung. "Eier, Milch, Topfen, Butter, Marmeladen, Säfte, Honig, Kräuter, Fleisch und Käse verpackt, Brot, Obst und Gemüse je nach Saison", zählt Theresia Lürzer auf. Sie ist für das Projekt verantwortlich und hat bereits Kontakte zu den Erzeugern geknüpft.

Die Liegenschaft gehört bereits der Gemeinde. "Die Umbauarbeiten sind bereits vergeben, das Gebäude muss barrierefrei werden, auch ein Aufenthaltsraum für das Personal ist vorgeschrieben", erklärt Bürgermeister Erich Rippl (SPÖ). Dienstags bis samstags wird der Dorfladen offen haben, am Ruhetag des Gasthofs (Dienstag) auch einen kleinen Cafebetrieb einrichten. Die Wohnungen im Obergeschoß werden an einen ansässigen Betrieb vermietet.

Supermarkt in Schwöll geplant

Für einen Supermarkt mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche zuzüglich Lager und Parkplatz im angrenzenden Schwöll wurde die Umwidmung bereits eingeleitet. Sie sei mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen worden, berichtet der Bürgermeister und nennt Billa als jene Handelskette, bei der seine Bemühungen von Erfolg gekrönt waren. Der Rewe-Konzern, zu dem Billa gehört, will zum aktuellen Zeitpunkt dazu noch keine Informationen preisgeben. Die Lage nahe am Industriegebiet und geplante Wohnungen in nächster Umgebung nennt Rippl als Standortargumente.

Bernhard Pöschl, engagierter Spar-Kaufmann in der Nachbargemeinde Lochen am See, freut sich über dieses Projekt. Er legt seine Ausbaupläne auf Eis: "Ich warte ab, es geht ja um ein Fünf-Millionen-Euro-Projekt."

Als privater Kaufmann habe man derzeit nicht viel Freude, es gehe nur mehr um Verdrängung, sagt der Kaufmann in sechster Generation, der auf 183 Jahre Familientradition zurückblicken kann. "Es geht uns gut", bewertet er die aktuelle Lage seines Geschäfts und verweist auf ein Mitarbeiterwachstum von neun auf 32. Auch Peter Kappacher vom Nah&Frisch-Geschäft im zweiten Hauptort Markt Friedburg ist skeptisch: "Mir kommt der Standort seltsam vor, vielleicht wird mit der Umfahrung spekuliert, aber das kann noch dauern." Seit neun Jahren betreibt er das Geschäft, hat es saniert und sieht sich "im Aufsteigen", weil er auch Postpartner, Trafikant und Lottostelle ist. "Wir sind viel kleiner", macht auch Kappacher sich Gedanken, ob sich ein Billa in Schwöll auf die Frequenz in seinem Geschäft auswirkt.

"Der Dorfladen ist eine Bereicherung als Nahversorger", betont der Lochner Pöschl den Gegensatz. "Wir haben andere Ware", macht sich Theresia Lürzer keine Sorgen über den in der Nähe geplanten Supermarkt. "Die Kunden, die jetzt direkt zu den Bauern zum Einkaufen fahren, bekommen dann alles bei uns", nennt sie als Vorteil. Nahversorgung sicherzustellen in allen drei Hauptorten, sei aufgrund der Größe der Gemeinde gar nicht einfach, sagt Bürgermeister Erich Rippl. Die Verkaufsstände von Fleischern in Lengau seien leider zu wenig angenommen worden, ergänzt er.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema